اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 10:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

6 اتفاقيات تمويلية لجهاز المشروعات لتنفيذ آلاف المشروعات خلال ست سنوات

الأحد، 21 يونيو 2020 09:40 ص
6 اتفاقيات تمويلية لجهاز المشروعات لتنفيذ آلاف المشروعات خلال ست سنوات مشاريع جديدة - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية من خلال عدة اتفاقيات دولية تم تنفيذها بنجاح خلال السنوات الست الماضية وهي:
 
  
• اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.
 
• اتفاقية البرنامج الاستثماري العاجل للتشغيل بتمويل قدره 67,5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى.
 
• اتفاقية التشغيل كثيف العمالة بتمويل قدره 43 مليون جنيه من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
 
• اتفاقية تطوير المناطق العشوائية بتمويل قدره 15 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير 4 مناطق عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة. 
 
• اتفاقية تطوير بعض المناطق الحضرية بتمويل قدره 15 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي بست محافظات هي أسيوط والجيزة والمنوفية والشرقية والاسكندرية وبورسعيد.
 
• كما تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات والمراكز المستهدفة.
 
وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أن لنتائج هذه الاتفاقات منها إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 353 كيلو متر بكافة محافظات الجمهورية و تغطية ترع ومصارف بطول 2,55 كيلو متر وتأهيل حوالى 5 آلاف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية وصيانة وترميم 642 مدرسة و335 مركز شباب.
 
وتابع، كما تم تنفيذ مشروعات في مجالات الصحة والتعليم تم خلالها تنظيم ما يزيد على 13 ألف حملة للتوعية الصحية استفاد منها ما يزيد على 650 ألف مواطن كما تم فتح 8,400 فصل لمحو الأمية التحق بهم ما يزيد على 190 ألف مواطن ومواطنة. وأشار مدحت مسعود إلى برامج التدريب من أجل التشغيل التي يتم خلالها تزويد الشباب والفتيات بالمهارات المطلوبة للعمل بناء على الاحتياجات الفعلية للشركات وتشغيلهم فيها بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم حيث تم تدريب حوالى 17 ألف شاب وفتاة وتوظيف ما يزيد على   13 ألف منهم من خلال برامج التشغيل الذاتي أو لدى التشغيل لدى الغير.
 
 

 


قروض المشروعات الصغيرة

تمويل المشاريع الصغيرة

اتفاقيات تمويل المشاريع الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز المشروعات الصغيرة: كنا جاهزون لكورونا وساعدنا المشروعات فى تصنيع الكمامات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:01 م

السيسي يستعرض خطط وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات المتوسطة

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:43 م

بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات ومحافظة الغربية للتصدى للهجرة غير النظامية

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:17 م

مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالدقهلية: مهلة 3 أشهر للراغبين فى تأجيل الأقساط.. أطلقنا قرض "معبرى" لحين مرور أزمة كورونا.. ندعم مشروعات المستلزمات الطبية.. و3.4مليار جنيه مولت 140ألف مشروع وحققت 287 ألف فرصة عمل

الأحد، 17 مايو 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو ..رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو ..رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة