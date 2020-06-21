6 اتفاقيات تمويلية لجهاز المشروعات لتنفيذ آلاف المشروعات خلال ست سنوات

نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية من خلال عدة اتفاقيات دولية تم تنفيذها بنجاح خلال السنوات الست الماضية وهي:

• اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.

• اتفاقية البرنامج الاستثماري العاجل للتشغيل بتمويل قدره 67,5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى.

• اتفاقية التشغيل كثيف العمالة بتمويل قدره 43 مليون جنيه من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

• اتفاقية تطوير المناطق العشوائية بتمويل قدره 15 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير 4 مناطق عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

• اتفاقية تطوير بعض المناطق الحضرية بتمويل قدره 15 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي بست محافظات هي أسيوط والجيزة والمنوفية والشرقية والاسكندرية وبورسعيد.

• كما تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات والمراكز المستهدفة.

وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أن لنتائج هذه الاتفاقات منها إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 353 كيلو متر بكافة محافظات الجمهورية و تغطية ترع ومصارف بطول 2,55 كيلو متر وتأهيل حوالى 5 آلاف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية وصيانة وترميم 642 مدرسة و335 مركز شباب.

وتابع، كما تم تنفيذ مشروعات في مجالات الصحة والتعليم تم خلالها تنظيم ما يزيد على 13 ألف حملة للتوعية الصحية استفاد منها ما يزيد على 650 ألف مواطن كما تم فتح 8,400 فصل لمحو الأمية التحق بهم ما يزيد على 190 ألف مواطن ومواطنة. وأشار مدحت مسعود إلى برامج التدريب من أجل التشغيل التي يتم خلالها تزويد الشباب والفتيات بالمهارات المطلوبة للعمل بناء على الاحتياجات الفعلية للشركات وتشغيلهم فيها بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم حيث تم تدريب حوالى 17 ألف شاب وفتاة وتوظيف ما يزيد على 13 ألف منهم من خلال برامج التشغيل الذاتي أو لدى التشغيل لدى الغير.