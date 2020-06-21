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5 نصائح لعلاج حساسية البشرة.. منها الاستحمام بالماء الفاتر

الأحد، 21 يونيو 2020 10:00 ص
5 نصائح لعلاج حساسية البشرة.. منها الاستحمام بالماء الفاتر علاجات طبيعية للبشرة الحساسة
كتبت فاطمة خليل

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تحتاج البشرة الحساسة لعناية من نوع خاص، خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن أشعة الشمس ورطوبة الجو قد تزيد من تهيج البشرة، لذا من المهم اللجوء للعلاجات الطبيعية لعلاج البشرة الحساسة، في هذا التقرير نتعرف على 5 علاجات طبيعية للبشرة الحساسة، وفقا لما نشره موقع "CNN".

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5 علاجات طبيعية للبشرة الحساسة
 

 الاستحمام بالماء الفاتر

الاستحمام بالماء الفاتر لا يجفف الجلد وحاول أن تبقي مدة الاستحمام قصيرة أي أقل من عشر دقائق إذا استطعت، لأن كثرة تعريض بشرتك للمياه تزيد من حساسيتها.

تخلصي من منتجات البشرة المعطرة

يجب أن تبحثي عن عبارة "خالية من العطور" و"هيبوالرجينيك" من المبادئ التوجيهية عند التسوق للعناية بالبشرة وغيرها من المنتجات التي سوف تتلامس مع بشرتك بشكل مباشر أو غير مباشر.

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ارتدي القفازات عند التنظيف

إذا كانت الأشياء تتلامس بالفعل عندما يتعلق الأمر بالماء والصابون، فستحتاج إلى أن تكون أكثر حذرًا عند التعامل مع منتجات التنظيف ذات الرائحة القوية، والتي غالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تكون كاشفة بشكل خاص للبشرة الحساسة.

 قم بشراء زوج من القفازات المطاطية الطويلة لارتدائها عند التنظيف أو التعامل مع عوامل التنظيف.

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ضعي مرطبًا بعد الاستحمام
 

بمجرد الانتهاء من الاستحمام فقد حان الوقت لترطيب البشرة ضعي المرطب مباشرة بعد الجفاف وابحثي عن نسخة خالية من العطر لا تهيج بشرتك يمكنك أيضًا تجربة استخدام الفازلين، إذا كنت عرضة لجفاف الجلد.

استخدمي واقي الشمس
 

يعد وضع واقي من الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة دائمًا خطة جيدة ولكن تأكد من قراءة ملصق الواقي من الشمس بعناية للتأكد من عدم شراء شيء يحتوي على مكونات من شأنها أن تهيج بشرتك الحساسة إذا لم تكن متأكدًا مما يسبب الاحمرار أو الحكة، جرب القليل من واقي الشمس في منطقة صغيرة من الجلد.

 


علاجات طبيعية للبشرة الحساسة

علاج البشرة الحساسة

علاج حساسية البشرة

حساسية البشرة

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