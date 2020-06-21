اليوم السابع
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44 ألف و788 طالب وطالبة بالشرقية يؤدون إمتحانات الثانوية العامة فى 162 لجنة

الأحد، 21 يونيو 2020 08:14 ص
44 ألف و788 طالب وطالبة بالشرقية يؤدون إمتحانات الثانوية العامة فى 162 لجنة امتحان
الشرقية- فتحية الديب

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يؤدى اليوم الأحد، 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألف و564طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمي علوم"،و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة، وسط إجراءت أمنية مشددة.

وكان رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد  أعلن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف؛ للتعامل الفوري مع حالات لاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، مؤكدًا على وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.

 

 يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألف و564طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمي علوم"،و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى سياق متصل استعدت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، لتأمين امتحانات الثانوية العامة ،بتواجد قوات أمنية أمام  162 لجنة بمدن وقرى المحافظة ، وكذلك لمنع تواجد الأهالى أمام اللجان، بعد الساعة التاسعة صباحاً بالإضافة للأقوال الامنية  فى الشوارع ، وعدد من سيارات الشرطة التى تجوب المدن وخاصة المناطق القريبة من اللجان .

 

كما تم وضع خطة لتأمين نقل أسئلة الثانوية العامة ، وسط اجراءات مشددة ، وتشمل خطط التأمين الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون ، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس" كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

فيما دفع مرفق إسعاف الشرقية ب30 تمركز بالسيارات 10 تمراكزت بمدينة الزقازيق، وباقى العدد موزع على باقى المدن والقرى تحسبا لحدوث أى تداعيات ونقل الطلاب للمستشفيات.

 

 

 


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التربية والتعليم بالشرقية

تامين اللجان

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