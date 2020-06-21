اليوم السابع
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4 مرشحين من رؤساء الشركات التابعة لخلافة رئيس القابضة المعدنية

الأحد، 21 يونيو 2020 12:14 م
4 مرشحين من رؤساء الشركات التابعة لخلافة رئيس القابضة المعدنية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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 كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن الوزارة تدرس حاليا السيرة الذاتية لعدد من المرشحين لخلافة الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المستقيل من منصبه لخلافات فى وجهات النظر، وفى عدد من القضايا المتعلقة بالشركات التابعة خاصة مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر لصناعة الكوك والحديد والصلب.

أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة غير متفرغ ورئيس تنفيذى للشركة ، فى منصب الدكتور مدحت نافع ،الذى كان يتولى منصب رئيس الشركة والعضو المنتدب لها، وذلك تطبيقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الأخيرة الخاصة بفصل الادارة عن الملكية  .

وتوقعت المصادر أن يتولى 2 من الأسماء المرشحة من رؤساء الشركات التابعة المنصب خلال الفترة المقبلة بعد موافقة الاجهزة الرقابية ، لافتة أن من بين الأسماء المرشحة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب الحالي للشركة المصرية للسبائك الحديدية، وأبو المجد محمد إبراهيم مفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، والمهندس محمود علي سالم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم ، والدكتور وائل يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" بجانب بعض الترشيحات من خارج القطاع .

فيما رجحت بعض المصادر أن يتولى أحد الاسماء السابقة منصب الرئيس التنفيذي للشركة  ،على أن يتم الاستعانة برئيس مجلس إدارة غير متفرع من خارج قطاع الأعمال العام، أسوة بما تم في اختيار الدكتور  خالد العادلى محافظ الجيزة الأسبق رئيسا غير متفرغ لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

وكان وزير قطاع الاعمال العام الدكتور هشام توفيق  ،قبل استقالة الدكتور مدحت نافع ، رئيس القابضة المعدنية بحسب ما أعلنه الأخير على صفحته على الفيس بوك مؤخرا.

 

 

 


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