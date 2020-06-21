36 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة اليوم فى 133 لجنة عامة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن المديرية استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة والبالغ عددهم 36 ألف طالب وطالبة، على مدار الأيام الماضية من خلال أعمال الرش والتطهير، وتركيب بوابات التعقيم والاطمئنان على جاهزية اللجان.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 141 استراحة على مستوى الإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة لاستقبال حوالى 2500 معلم ومعلمة من المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والتى يبلغ عددها 133 لجنة عامة بجانب لجنة السجن.

ولفت عزب إلى أن المديرية قامت بتركيب بوابات مزدوجة للتعقيم بالاستراحات واللجان، حيث تم رش وتطهير وتعقيم استراحات مراقبي وملاحظي ورؤساء اللجان من ضمن 1881 مبنى ومنشأة تعليمية وإغلاقها وعدم فتحها إلا مع بدء أعمال الامتحانات.

وأكد أن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أنه وفر كافة سبل الإعاشة والراحة بالاستراحات وتجهيزها بالأثاث والمراوح والثلاجات ومراعاة توافر جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من حيث التباعد والمسافات والتعقيم وغيرها، حرصا على صحتهم ضمن إجراءات منع ومكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وطالب عزب جميع الطلاب بالحذر وارتداء الكمامات والتباعد حفاظا على سلامتهم.