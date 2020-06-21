اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

34730 طالبا يبدأون اليوم ماراثون الثانوية العامة بالغربية

الأحد، 21 يونيو 2020 04:00 ص
34730 طالبا يبدأون اليوم ماراثون الثانوية العامة بالغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية ــ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينطلق صباح اليوم الأحد ماراثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استعدت مديرية التربية والتعليم بالغربية لبدء الامتحانات بالمحافظة. وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد طلاب المرحلة الثانوية الذين سيؤدون الامتحانات 34730 طالب وطالبة منهم 19647 طالبة و15133 طالب علمى وأدبي أمام 122 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة، وتجهيز 122 كابينة تعقيم مزدوجة امام كل لجنة لتعقيم الطلبة قبل دخول اللجان.
 
وأضاف أن دخول الطلاب للجان سيبدأ من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة صباحا حتى يتم تعقيمهم، ولن يسمح لأى طالب بالدخول للجان نهائيا بعد الساعة التاسعة، على أن تبدأ الامتحانات الساعة العاشرة.
 
وأكد أن كل لجنة ستضم 14 طالبا، وممكن أن تقل عن هذا العدد، مشيرا إلى أن المديرية وفرت 26 استراحة مجهزة لإقامة المراقبين والملاحظين منها 16 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات، مع توفير كافة سبل الراحة والإقامة لهم.
 
وكانت مديرية التربية والتعليم قد وقعت عدة بروتوكولات بين مديرية الأمن والصحة والتأمين الصحي لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، والدكتور رائف يوسف مدير التأمين الصحي بالغربية، وممثل من مديرية الامن وخلال الاجتماع، وتمت مناقشة الاستعدادات وآلية سير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات لضمان سير ها على الوجه الأكمل فى ظل انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وخلق مناخ صحى ونفسى للطللبة وأولياء الأمور.
 
وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على الانتهاء من تجهيز لجان الثانوية العامة لاستقبال ماراثون الامتحانات غدا 21 يونيو الحالى، مضيفا أن عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة 122 لجنة موزعين على الإدارات التعليمية العشر.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم تجهيز جميع اللجان وتركيب مراوح بكل لجنة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من التهوية الجيدة باللجان، وتوفير المياه المثلجة بكل لجنة، مضيفا أنه تم تجهيز 26 استراحة للمراقبين وتجهيزها بالكامل بالأسرة والفرش ووسائل الإعاشة لتوفير سبل الراحة للمراقبين.
 
وأكد "ناصر" أن هناك بروتوكولات تعاون مع الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى للتعامل مع الحالات الطارئة، وأيضا بروتوكول مع الإسعاف للتواجد فى محيط اللجان، إلى جانب بروتوكول تعاون مع التموين لتوفير الخبز بكميات كبيرة للمراقبين وتوفير المواد التموينية طوال فترة الامتحانات.
 
وأضاف أيضا أن هناك بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الغربية، لتأمين لجان الثانوية العامة ومركز توزيع الأسئلة وتأمين سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات من وإلى اللجان، ونشر أفراد شرطة أمام كل لجنة.

اخبار عاجله

امتحانات الثانويه العامه

وكيل تعليم الغربية

ماراثون الثانويه العامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

المحظورات فى امتحانات الثانوية.. الغش وحيازة الهواتف داخل اللجان تقودك للسجن

المحظورات فى امتحانات الثانوية.. الغش وحيازة الهواتف داخل اللجان تقودك للسجن

15 صورة من داخل استراحات مراقبى الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

15 صورة من داخل استراحات مراقبى الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

الصحة: بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

الصحة: بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

دار الافتاء توضح كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

دار الافتاء توضح كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم

الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يُرى بمصر لمدة 120 دقيقة

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يُرى بمصر لمدة 120 دقيقة

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة