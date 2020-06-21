اليوم السابع
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30 تمركز لسيارات الإسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالشرقية 

الأحد، 21 يونيو 2020 08:30 ص
30 تمركز لسيارات الإسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالشرقية  وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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أعلن مرفق الإسعاف بالشرقية، عن الدفع بـ 30 تمركز لسيارات الإسعاف؛ لمتابعة وتأمين امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، بامتحان مادة اللغة العربية.

 

وتقرر أن تكون 10 تمركزات من الـ 30 مُخصصة لتأمين اللجان بمدينة الزقازيق، على أن يتم توزيع باقي التمركزات على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

كان رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أعلن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف؛ للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، مؤكدًا على وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.

 

يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألف و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمي علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.


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