292 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحى ببنى مزار بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، دخول مشروعات وتنفيذ خدمات فى مجال الشرب والصرف الصحى بمركز بنى مزار بحوالى 292 مليون جنيه.

وتضمنت المشروعات فى مجال مياه الشرب، احلال وتجديد خطوط مياه لقرى السلام والمطارات والشيخ على شرق النيل من حديد الى بلاستك بطول حوالى 4 كم بتكلفة مليون و200 الف لتحسين جودة المياه ، واحلال وتجديد خطوط مياه من حديد الى بلاستك بقرية نجع العرب والناصرية شرق النيل بطول 1كم بتكلفة 300 الف جنيها.

وشملت المشروعات أيضا، دعم المناطق المحرومة بخطوط مياه قطر 4" و6" بالمدينة والقرى بطول 12كم لعدد اكثر من 120 شارع بمبلغ 2 مليون جنيها لتخدم قرى بنى على , ابوجرج, بنى صامت , القيس. شلقام, الحسينية، وتدعيم خطوط مياه للشوارع المحرومة لعدد 20 شارع بقرى السنارية ,وع الريدى . اشروبة , الجندية, صفط ابو جرج بتكلفة 150 الف جنيها وتوصيل المياه عن طريق الاهالى والجمعيات الخيرية لاكثر من 4 الف مشترك جديد لجميع قرى وعزب ونجوع بنى مزار بتكلفة 24 مليون جنيها .

وكذلك توصيل المياه إلى عمارات الاسكان الاجتماعى بنواحى المدينة تقدر بحوالى بمبلغ 3 مليون جنيه تقريبا ، وانشاء المرحلة الثانية لمحطة المياة الجديدة لرفع القدرة من 400 ل/ث الى 800ل/ث تكلفة تقدر بحوالى 42 مليون جنية، ودق ابار ارتوازية بعمليات مياة لزيادة المختلفة لتخدم قرى الجرنوس وشلقام واعطو والجندية والشيخ فضل بتكلفة مليون و ٨٠٠ ألف جنيها، ودعم خطوط المناطق المحرومة بالقرى والمدينة بتكلفة 200 الف جنيها ودعم خطوط المناطق المحرومة باجمالى 28 كم طولى بتكلفة 4.5 مليون جنية .

وفى مجال الصرف الصحى، شملت، استلام عدد خمس محطات رفع وهم : محطة رفع قلابيظو , محطة رفع الحسينية, محطة رفع السلام , محطة رفع الرحمة ,محطة رفع القيس وتقدر بحوالى 150 مليون جنيها تقريبا وتخدم مدينة بنى مزار وقرية القيس وتوابعها، واستلام محطة رفع ابو جرج وتقدر بحوالى 45 مليون جنيها تقريبا وتخدم قرية ابو جرج، ومد خدمة الصرف الصحى للعمارات السكنية العكاك بعدد 12 عمارة بطول 900م تقدر 1.5 مليون تقريبا .

وشملت أيضا، مد خدمة الصرف الصحى للعمارات السكنية البساتين بعدد 12 عمارة بطول 1400 م تقدر 1.5 مليون تقريبا، وتنفيذ اكثر من 3500 توصيلة منزلية للمواطنين لمركز ومدينة بنى مزار تقدر بحوالى 5 مليون جنيها وتنفيذ حوال 4000توصيلة منزلية لقرية القيس تقدر بحوالى 6 مليون جنيه، وتنفيذ اكثر من 5 كيلومتر بمنشية القيس تقدر 1.5 مليون جنيها

واستكمال بعض المناطق المحرومة بالصرف الصحى بحوال 6 كيلو متر تقدر 2 مليون جنيه، كما شهد مركز خدمة عملاء بنى مزار تطوير وتحديث المنظومة الخاص به فيما يخص الإنشاءات وإدخال البرامج التكنولوجية الحديثة.

وأكد الشهاوى ان الشركة تعمل جاهدة على تنفيذ كافة التكليفات للوصول لرضا العملاء داخل المحافظة وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.