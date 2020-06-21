20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظات مصر الاستعداد لماراثون الثانوية العامة المقر انطلاقها اليوم الأحد 21 يونيه 2020، وذلك بتعقيم وتطهير كافة المدارس ورفع درجة الاستعداد والإجراءات الوقائية، مع توفير كواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكمامات للطلاب والمراقبين.

ففى محافظة الأقصر تكثف المحافظة بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور الشناوى عايد وكيل الوزارة بالأقصر، من التجهيزات والاستعدادات لماراثون الثانوية العامة على قدم وساق، وذلك عبر تجهيز اللجان وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لحماية الطلاب خلال آداء الامتحانات المقرر انطلاقها اليوم الأحد، بتاريخ 21 يونيو 2020.

وفى محافظة أسوان تتشابك كافة الجهود التنفيذية بأسوان بتهيئة وسائل الراحة والآمان لطلاب الثانوية العامة ولتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، وانتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بمحافظة أسوان، التى ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.

وفى كفر الشيخ أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى لإجراء اختبارات الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة التى ستبدأ غداً الأحد، 21 يونيو الجاري، مؤكداً أنه تابع بكل دقة كافة الإجراءات لتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحان وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وفى دمياط، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إتمام كافة الاستعدادات وجاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية و المقرر انطلاقها صباح اليوم الأحد، مضيفة أنه وخلال الساعات القليلة الماضية تم تكثيف المرور على جميع اللجان للتحقق من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك إنشاء مظلات للاستراحات الخاصة بالطلاب قبل وأثناء اللجان ووضع بوابات التعقيم.

كما تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا استعدادات وجاهزية لجان امتحانات الثانوية العام والمقرر لها أن تبدأ غداً الأحد 21 يونيو، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي السكرتير العام والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم . وقام محافظ قنا بتفقد عدد من لجان الامتحانات بمدينة قنا شملت (مدرسة السيد زينب الثانوية – مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية – مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية – مدرسة ابوبكر الصديق الابتدائية)، واطمأن المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان والتأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة والتأكد من نظافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها ووجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير يوميا ، كما اطمئن علي تشغيل بوابات التعقيم بكافة اللجان وتسليم أدوات مكافحة العدوى لتوزيعها على الطلاب عند دخولهم لأداء الامتحان . وفى أسيوط، وجه اللواء المحافظ طارق الفقي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة جاهزية مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير بمحيط المدارس ورفع الإشغالات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات . وقامت الوحدات المحلية المختلفة بحملات مكبرة لأعمال تطهير وتعقيم ومتابعة المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، ضمن حملات مكثفة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ. وفى بنى سويف، واصل الدكتور المحافظ محمد هاني غنيم، متابعته لاستعدادات امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل انطلاقها بيوم واحد غدا الأحد 21 يونيه الجاري ،حيث اطمأن على الاستعدادت النهائية لانطلاق أول يوم امتحانات،بداية بمراجعة الإجراءات الوقائية التي سيتم تنفيذها التي تشمل بوابات التعقيم والمستلزمات الوقائية والتعقيم والتطهير النهائي للجان،وإجراءات تسلم ورق الأسئلة ومواعيد ذلك، والتسهيلات المقدمة للمراقبين ورؤساء اللجان لوصولهم للجان في المواعيد المتفق عليها، وآلية التعامل مع السيناريوهات المحتملة أو المواقف الطارئة، والمراجعة الفنية والتنسيقية بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية وغيرها من التفاصيل المهمة.



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة



20 صورة من لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة