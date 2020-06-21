192 ألف و 978 مواطن يتعاقدون على خدمة الغاز الطبيعى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية ، بهدف الإرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى على أرض محافظة الشرقية ، مؤكداً على تقديم أوجه التعاون من الجهاز التنفيذى بالمحافظة للشركات المنفذة للأعمال والتى حققت طفرة نوعية فى إرتفاع نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل المواطنين ، مما كان له مردود إيجابى لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للإستفادة من الغاز الطبيعى .

كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من شركة "غاز الأقاليم" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن (الزقازيق - منيا القمح – أبوكبير – فاقوس - أبوحماد – كفر صقر) لتحقيق خطى سريعة فى معدل أعمال التوصيلات والتركيبات الداخلية والخارجية لتوصيل الغاز لمنازل المواطنين وتحقيق إنجاز كبير فى توصيل الغاز بمدينتى الزقازيق ومنيا القمح بعد توقفه لسنوات طويلة.

وجدير بالذكر أن هناك 23 ألف و 955 عميل تعاقدوا مع شركة الغاز الطبيعى فى مركز ومدينة أبو كبير ، وهناك 23 ألف و718 عميل قاموا بالتعاقد فى مركز ومدينة فاقوس وهناك 7 آلاف 138عميل تعاقدوا مع شركة الغاز فى مدينة الزقازيق وهناك 3ألاف و540 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى فى مركز ومدينة منيا القمح وهناك74 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز فى مركز ومدينة أبوحماد.

كما نفذت شركة "غاز القاهرة" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن (ههيا - مشتول السوق – الإبراهيمية – ديرب نجم – القرين - أبو حماد) معدلات مرتفعة لأعمال حفر و توصيل الغاز الطبيعى والإلتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للخطة الموضوعة للمشروع لتوصيل الخدمة إلى المواطنين ، ففى مركز ههيا هناك 45 ألف و56 عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ومدينة مشتول السوق هناك 32 ألف و٥٣١ عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ومدينة الإبراهيمية 17 ألف 294 عميل قاموا بالتعاقد ، وفى مركز ومدينة ديرب نجم هناك 21ألف و136 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى ، وفى مدينة القرين هناك 15 ألف و 896 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى, وفى قرية الاسدية التابعة لرئاسة مركز أبو حماد هناك 2618 عميل قامو بالتعاقد مع شركة الغاز .

ليصل إجمالى المتعاقدين للإستفاده من خدمة الغاز الطبيعى بنطاق المحافظة 192 الف و 978 مواطن شرقاوى مع شركات الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحاً بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعاً للمواطنين على الأشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.