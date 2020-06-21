اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 10:01 ص
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10 جرحى فى إطلاق نار بإحدى ضواحى منيابوليس الأمريكية

الأحد، 21 يونيو 2020 10:01 ص
10 جرحى فى إطلاق نار بإحدى ضواحى منيابوليس الأمريكية مظاهرات منددة بالعنصرية
كتب سمير حسنى

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ذكرت شرطة منيابوليس الأمريكية، أن 10 أشخاص جرحوا في إطلاق نار بإحدى الضواحي، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ندد بالأسلوب العشوائى والعنيف للشرطة الذى أدى إلى مقتل جورج فلويد فى مدينة منيابوليس الأمريكية فى الشهر الماضى وأمر بإعداد تقرير حول "العنصرية المنظمة" ضد المواطنين من أصل أفريقي.

 

وبالإجماع وافق المجلس الذى يضم فى عضويته 47 دولة والذى يتخذ من جنيف مقرا له على قرار قدمته الدول الأفريقية يفوض مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير فى غضون عام.

 

وجرى تخفيف نص القرار خلال مفاوضات وراء أبواب مغلقة عن صياغة أولية دعت بشكل صريح إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق فى العنصرية فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد انسحبت من المجلس قبل عامين بعد أن اتهمته بالانحياز ضد إسرائيل.

 


جورج فلويد

العنصرية

منيابوليس

امريكا

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