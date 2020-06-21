وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ : لا صحة لعزل طالبتين بمدرسة السلام الإبتدائية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، لـ " اليوم السابع " لا صحة لما تردد عن عزل طالبتين بمدرسة السلام الابتدائية ، لمخالطتهم لمصابى كورونا ، مشيرة إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى عليهما أمس وتبين سلامتهما ، وادت الطالبتان الامتحان بدون مشاكل.

وأدى 19 ألف و 413 طالب وطالبة ، أولى امتحانات اللغة العربية فى 84 لجنة تابعة لـ 11 إدارة تعليمية ، ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى من الطلاب أو إصابات بينهم .

وقد أصدرت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بيانا أكدت فيه أنه على بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، سيؤدى طلاب مدارس بيلا الاختبارات بدءا من الغد الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، باللجان المقررة لهم داخل مدينة كفر الشيخ طبقا لما ورد بأرقام الجلوس الخاصة بكل طالب.

وأضاف البيان أن وزارة التربية والتعليم تقدمت باستشكال "دعوى رقم 43639 لسنة 74 شق عاجل" بوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى المقامة بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار عقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 لطلاب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ وطالبت الوزارة الطلاب بأداء الامتحان فى موعده غدًا الأحد الموافق 21 يونيو 2020 طبقًا للجان المدرجة ببطاقات أرقام الجلوس الواردة من لجنة النظام والمراقبة المختصة.