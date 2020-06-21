اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل الأزهر لطلاب الثانوية: منح درجات الرأفة كاملة

الأحد، 21 يونيو 2020 10:17 ص
وكيل الأزهر لطلاب الثانوية: منح درجات الرأفة كاملة الشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف ،صباح اليوم ،لجان معهد العبور ،للاطمئنان على سير الامتحانات التى انطلقت اليوم الاحد، واطمئن وكيل الازهر على اجراءات الوقاية وإلتزام القائمين على الامتحانات بتطبيق الاجراءات والتزام الطلاب بتطبيقها ايضا. 
 
وخلال تفقده كشف الشيخ صالح عباس ،وكيل الازهر،ان هذا العام سيراعى التصحيح ودرجات الرأفة لاقصى درجة ،وطالب وكيل الازهر بعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا وتركه بالمنازل ،حيث انه لن يسمح بدخوله مقر اللجان نظرا لكونه قد يكون مصدرا لنقل الفيروس حيث خصصت له صناديق يضع فيها الطالب هاتفه مشيرا الي ان تلك الصناديق قد تكون ملوثة. 
 
وشدد وكيل الازهر خلال جولته على استخدام اعضاء اللجان لكافة الامكانيات التى وفرها الازهر من اجهزة كاشفة للمعادن واجهزة الكشف الحرارى والكمامات والجوانتي والمطهرات وذلك لضمان سلامة الطلاب واعضاء اللجان. 
 
واضاف وكيل الازهر ان الاسئلة في مستوى جميع الطلاب واطمئن من الطلاب على عدم وجود شكوى من صعوبة الاسئلة ،كما كشف انه سيتم اعطاء كل طالب كمامة كل اسبوعين حيث ان تلك الكمامات يمكن تطهيرها واعادة استخدامها مرة أخرى. 
 
وطالب وكيل الأزهر الطلاب بعدم المصافحة أو المعانقة ويكفى السلام عن بعد ، كاشفاً أنه تم توجيه رؤساء اللجان بضرورة التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بحيث يتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان، وإلزام الطلاب و العاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع.
 
كما تم التنبيه على التعامل الفوري مع اى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا قد تظهر داخل اللجان ، و يلتزم أعضاء لجان امتحانات الثانوية بالحضور قبل اللجان بساعة ونصف للمساعدة في توجيه الطلاب، و توفير مكانين بديلين احتياطين لمقار امتحانات الثانوية تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة ببعض مدارس التعليم العام.
 
وحظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدى القانوني لاى محاولات للغش، توفير عدد من المعلمين في أماكن قريبة من اللجان تحسبا لسد العجز بأى لجنة خاصة في الأيام الأولى.
 
  
 
 
 
 
 
يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبا تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.
كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات. 
 
 
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.
و تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
 
 
طلاب-الأزهر
طلاب-الأزهر

 

طلاب-الثانوية-الأزهرية
طلاب-الثانوية-الأزهرية

 

لجان-الأزهر
لجان-الأزهر

 

وكيل-الأزهر-داخل-اللجان
وكيل-الأزهر-داخل-اللجان

 

وكيل-الأزهر-يتفقد-لجان-الثانوية-العامة
وكيل-الأزهر-يتفقد-لجان-الثانوية-العامة

 

الشيخ-صالح-عباس-وكيل-الأزهر-الشريف--يطمئن-على-سير-الامتحانات
الشيخ-صالح-عباس-وكيل-الأزهر-الشريف--يطمئن-على-سير-الامتحانات

 

الشيخ-صالح-عباس-وكيل-الأزهر-الشريف
الشيخ-صالح-عباس-وكيل-الأزهر-الشريف

 

امتحانات-الثانوية-الأزهرية
امتحانات-الثانوية-الأزهرية



 


الثانوية الازهرية

الثانويه الازهريه

الثانوية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة