وكالة إيطالية: طلبات الرحلات السياحية تنهال على مصر من الشركات والدول

كتبت فاطمة شوقى

عنخ.. اودجا.. سنب".. هذه ليست طلاسم لكنها 3 رموز فرعونية اختارتها وزارة السياحة المصرية لتكون ختم السلامة الصحية التى تمنحه الوزارة للفنادق التى تستوفي شروط السلامة الصحية قبل استقبال زائرين من مصر ومن جميع دول العالم فى مواجهة جائحة فيروس كورونا. وفي اللغة العربية تترجم هذه الرموز لـ"حياة.. رخاء.. صحة"، ولعل أهمها هو الرمز الأول والذى ربما يكون "مفتاح الحياة" لمصر والعالم للتغلب على التداعيات الكارثية لفيروس كورونا على السياحة العالمية.

وبحسب تقرير باللغة الإيطالية لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن مصر لم تكد تعلن عن إعادة فتح مطاراتها للرحلات الجوية حتى انهالت عليها طلبات من جهات مختلفة معظمها من مشغلي الرحلات السياحية والحكومات لتسيير رحلات سياحية للوجهات الثلاث التى أعلن عنها الأسبوع الماضي وزير السياحة والآثار خالد العناني.

وعن مدى آمان تلك الوجهات الثلاث; جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، قال العناني، فى تصريحات خاصة لوكالة نوفا الإيطالية، إن "المحافظات الثلاث هي الأقل فى نسب الإصابة بفيروس كورونا فى مصر وربما فى العالم كله".

وعلى هامش زيارة نظمتها وزارتي السياحة والطيران للبحر الأحمر وجنوب سيناء، قالت غادة شلبي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إن "تلقينا العديد من الطلبات من مشغلي رحلات وحكومات دولية منها إيطاليا وأوكرانيا وبيلاروسيا."

وأضافت شلبي "وزعنا ضوابط إعادة التشغيل على السفارات الأجنبية والسفراء ومع بداية حركة الطيران بداية يوليو يستطيعوا ترتيب الجداول الخاصة بهم ومواعيدها ويتعاملون مع السائحين الراغبين فى زيارة مصر."

ولدى دخول المطارات والمنتجعات المصرية، وضعت السلطات المختصة شارات محددة للحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل بين كل زائر والأخر، بينما تعج صالات الاستقبال فى الفنادق بعبوات الكحول والكمامات والقفزات المجانية للزائرين بعد تعقيمهم على أبواب الفنادق.

ورغم أن الزائر سيظل بعيدا عن القاهرة وأسوان والأقصر، حيث تقع الأماكن الآثرية، إلا أنه ما زال بإمكانه رؤية الآثار المصرية والاستمتاع بها حيث أعاد العناني افتتاح متحف الغردقة وبصدد افتتاح متحف شرم الشيخ، واللذان يضمان عددا ضخما من القطع الأثرية.

من جانبه، قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، "نحن على اتصال بالعديد من الجهات والحكومات لتبادل المعلومات حول ما تم اتخاذه من اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. لكن هذه طبعا هذه كلها اتصالات سياسية على المستوى الوزاري أما الهيئة فعملها يبدأ بعد فتح السياحة."

وأوضح يوسف أنه من الصعب التنبؤ حول معدلات التشغيل، حيث إن تلك الأزمة غير مسبوقة فى العالم إلا أن ذلك كله يظل رهنا بالقرار السياسي لتلك الدول لفتح مطاراتها لإعادة تسيير رحلات، مضيفا "وصلنا لمعدلات تشغيل بلغت 80% فى بعض المحافظات قبل أزمة كورونا وكنا نتوقع أن نعود هذا العام لمعدلات تشغيل ما قبل 2011. إلا أن أزمة كورونا غيرت تلك التوقعات."

وقال لارس جيفيير المدير التنفيذي لشركة آلداو المشغلة لسلسلة فنادق شتايجنبيرجر الألمانية فى مصر، لوكالة نوفا الإيطالية ، إنه من بين 3 فنادق في مصر، يعمل فندقين فقط بنسب إشغال تترواح من 15 لـ20% فى الشهر الجاري.

وعن توقعاته للتعافى، قال جيفيير "لكي أكون صريح معك، لا أتوقع رحلات قبل سبتمبر المقبل على الأقل من الأسواق الأربعة الرئيسية من بينها ألمانية، حيث أجلت برلين استئناف الرحلات السياحية خارج البلاد لـ 31 أكتوبر"، مضيفا "سيكون هناك تعافى بطئ تدريجيا بنسب تتراوح بين 20 لـ 25 % بعد سبتمبر المقبل حتى نهاية موسم الشتاء، أما التعافى الكامل فأتوقع أن يكون بحلول 2021 /2022."