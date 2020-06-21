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وفاة مسئول بالحرس الثورى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 08:48 م
وفاة مسئول بالحرس الثورى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وفاة مسئول بالحرس الثورى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف موقع اقتصاد نيوز الإيرانى وفاة روح الله فتحى، مسئول مكتب المرشد الأعلى فى الحرس الثورى بمدينة بوكان شمال غرب إيران باقليم آذربيجان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذكر الموقع أنه كان يرقد فى مستشفيات مياندواب ويتبرز لتلقى العلاج.

وكانت أعلنت الصحة الإيرانية عن وفاة 116 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب كورونا، كما تم تسجيل 2368 إصابات جديدة، وبذلك يصل إجمالي ضحايا كورونا في إيران، حتى اليوم الأحد 21 يونيو، إلى 9623 وفاة، و204959 إصابة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، وفى وقت سابق، اعتبر نائب وزير الصحة الإيرانى ايرج حريرجي، أن الجنازات ومراسم العزاء المزدحمة والأعراس هى السبب الرئيس لتفشى النوع الجديد من فيروس كورونا فى إقليم كردستان إيران لاسيما مقاطعة سنندج.

وبحسب وكالة ايسنا، قال حريجي، إن كردستان يعد واحدة من أكبر 3 مقاطعات فى البلاد تشهد انتشار واسع للفيروس التاجي.

وأعرب عن أسفه قائلاً: منذ بداية شهر يونيو ازداد عدد المرضى فى إقليم كردستان مع تراجع التباعد الإجتماعى فى بلاده والنقاط الصحية.

 

 


ايران

الحرس الثورى

بوكان

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