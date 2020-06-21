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وفاة مدونة مغربية مشهورة بسبب عملية لشفط الدهون.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 يونيو 2020 02:03 م
وفاة مدونة مغربية مشهورة بسبب عملية لشفط الدهون.. اعرف التفاصيل المدونة المغربية إيمان بنسمينة
كتب محمد رضا

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توفيت المدونة إيمان بنسمينة، البالغة من العمر 32 عامًا، الأربعاء الماضى، عقب خضوعها لإجراء جراحة شفط الدهون، بعيادة مشهورة فى مدينة الرباط، وأشار موقع "الأول" المغربى، إلى أن "بنسمينة" ابنة والى أمن سابق فى الرباط، وواحدة من أقارب الوزير السابق ناصر حجى.

 

ونقل الموقع المغربى، عن وفاء حاجى القيادية الاتحادية ورئيسة الأممية الاشتراكية للنساء، قولها فى  تدوينه: "ابنة عمى الصغيرة إيمان.ب، البالغة من العمر 32 عاما فقط، توفيت بسبب جراحة تجميلية بسيطة لشفط الدهون".

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وأضافت وفاء حاجى، أن العملية أجريت بعيادة مشهورة بمدينة الرباط، قائلة: "أبقوها فى غرفة العمليات لمدة 8 ساعات، وأخفوا حالتها لمدة 3 أيام، حيث أخبروا العائلة بأنه مع "كوفيد 19"، لن يتمكنوا من الدخول لرؤيتها فى غرفتها"، ولفتت إلى أن والديها يعيشان حالة غضب وحداد، مؤكدة أنهما يريدان فتح نقاش حقيقى بشأن الجراحة التجميلية فى المغرب، والتحدث عن قضيتهما، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

ويشار إلى أن عمليات شفط الدهون من شأنها القضاء على الدهون المتراكمة فى الجسم، وشد الجسم، والحصول على جسم رشيق مشدود وجذاب، وتتم عملية شفط الدهون عن طريق إدخال أنبوب تحت طبقات الجلد، ويتم من خلالها شفط الدهون وتنسيق شكل الجسم.

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مدونة مغربية

وفاة مدونة مغربية

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ايمان بنسمينة

المدونة ايمان بنسمينة

المدونة المغربية ايمان بنسمينة

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