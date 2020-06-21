اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 02:07 م
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وصول الدفعة الثانية من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة الشهر المقبل

الأحد، 21 يونيو 2020 02:00 م
وصول الدفعة الثانية من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة الشهر المقبل مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق أنه من المتوقع وصول  قطار مترو الأنفاق المكيف الثانى الجديد قادما من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية إلى ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة  تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد متعاقد عليها مع شركة هونداي روتم الكورية لصالح الخط الثالث للمترو.
 
وأضافت المصادر لليوم السابع أن القطارات المكيفة الجديدة متعاقد عليها بقيمة 317 مليــون  يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) حيث يتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة بالإضافة. 
 
والقطارات الجديدة لها مواصفات مميزة حيث يتمتع القطار بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.
كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم  تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع .

المترو

مترو الانفاق

المترو المكيف

الخط الثالث

اخبار مصر

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