اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير داخلية فرنسا يرفض التراجع فى قرار "منع الخنق" خلال عمليات التوقيف

الأحد، 21 يونيو 2020 03:13 م
وزير داخلية فرنسا يرفض التراجع فى قرار "منع الخنق" خلال عمليات التوقيف كاستانير
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، الذى يواجه ازمة مع نقابات الشرطة على خلفية قراره الأخير بمنع الخنق خلال عملية الضبط أو التوقيف من قبل رجال الشرطة، حسبما جاء فى صحيفة لو فيجارو الفرنسية.

وقال كريستوف كاستانر، الذى يواجه مطالبات من نقابات الشرطة بالتنحى والاستقالة، انه لن يستجيب لأى مطالبات تخص قرار منع الخنق، وإنه سيظل وزير الداخلية.

وأضاف، إذا كانت تهدئة الأمور، والعلامات الجيدة للوزير الجيد هو أن يستجيب لجميع المطالب، فلن يكون هناك وزير.

ومنذ 8 يونيو، قامت الشرطة بتنظيم مسيرات فى جميع أنحاء فرنسا للاحتجاج على إعلان كريستوف كاستانر التخلى عما يسمى بتقنية "مفتاح الاختناق"، بعد عطلة نهاية أسبوع من التعبئة ضد عنف الشرطة.

 كما طالب الوزير بتعليق الشرطة فى حالة "الاشتباه المؤكد" بالعنصرية، قبل الاعتراف بالخطأ.

وأوضح أن القرار بمنع الخنق هو نتيجة مجموعة من الاحتجاجات المدنية، المنددة بعنف الشرطة والمصحوبة بمقاطع تدين بعض رجال الشرطة الذين يستخدمون العنف.
ومن جهة أخرى ندد كاستانير بأى أعمال عنف تتم ضد الشرطة، خاصة بعد أعمال الشغل التى تمت الأسبوع الماضى، من قبل مجموعة من الملثمين والمسلحين.


فرنسا

الداخلية الفرنسية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة