اليوم السابع
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وزير الصحة البريطانى بعد كسر التباعد الاجتماعى فى "العموم": أنا مجرد إنسان

الأحد، 21 يونيو 2020 08:52 م
وزير الصحة البريطانى بعد كسر التباعد الاجتماعى فى "العموم": أنا مجرد إنسان مات هانكوك - وزير الصحة البريطانى
كتبت رباب فتحى

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تحدث مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى عن سبب خرقه للقواعد المتعلقة بالمسافة الاجتماعية هذا الأسبوع ، بعد أن أظهر مقطع فيديو من داخل مجلس العموم عدم التزامه بالتباعد من خلال تجاهل شريط الخطر الأصفر المرسوم على الأرض للفصل بين السياسيين مترين، حيث وقف ثم ربت على ظهر شخص وهو يمشى، وقال "إنه مجرد إنسان"، ولم يستطع تمالك نفسه عندما رأى زميل عزيز عليه.

وعندما سُئل عن الواقعة، قال وزير الصحة: ​​"كان الأمر طبيعيًا تمامًا. هذا يبين مدى صعوبة التباعد الاجتماعي. أنا أحفظ هذه القواعد. ولكنى لم أر زميلي لأسابيع وأنا أحبه حقًا!"

واعتذر هانكوك قائلاً: "أنا آسف بشكل لا يصدق لهذا الانتهاك اللحظي – أنا مجرد إنسان". وأوضحت الصحيفة أن هانكوك نفسه أصيب بالفيروس وتعافى، بعد أن ظهرت عليه أعراض خفيفة فى، نفس الوقت الذي نقل فيه بوريس جونسون إلى المستشفى في مارس الماضى.

ويعتقد العلماء أن هناك احتمالا أن يحمل المصابون بعض المناعة، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن الشخص الذي أصيب بالفيروس لم يصاب به مرة أخرى.

كما أكد وزير الصحة أن الحكومة: "سنقدم مقترحات للحد من قاعدة المسافات الاجتماعية التي يبلغ طولها مترين"، وقال: "المقترحات التي سنقدمها هي كيف يمكنك تقليل المسافة بطول متر كنوع التخفيف الذي تحدثنا عنه".

ورغم أن هانكوك قال إنه يأمل بشدة تقليص المسافة الاجتماعية، ,قال أيضًا إن الحكومة لن تجرى تغييرات إلا بطريقة آمنة ولا تؤدي إلى عودة الفيروس.

وكما هو الحال، فإن التوجيه من وزارة هانكوك لا يزال ينص بوضوح على أن الجمهور "يجب أن يبقى مترين بعيدًا عن الأشخاص الذين ليسوا في منزلك أو فقاعة الدعم في جميع الأوقات.


مات هانكوك

وزير الصحة البريطاني

المسافة الاجتماعية

كورونا

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