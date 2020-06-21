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وزير السياحة: خسائر القطاع مليار دولار شهريا بسبب أزمة فيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 12:24 ص
وزير السياحة: خسائر القطاع مليار دولار شهريا بسبب أزمة فيروس كورونا الدكتور خالد العنانى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار أن خسائر القطاع تجمع بين الخسائر التى لم تحصل عليها الدولة بسبب عدم وجود السائحين منذ منتصف مارس الماضى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خسرت مليار جنيه شهريا بسبب غياب السياحة، مما يعنى أن الخسائر حتى الآن وصلت إلى 4 مليارات دولار. 

وأضاف خلال حواره فى برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن الخسائر تشمل أيضا ما تم دفعه حيث تم إصدار العديد من القرارات الخاصة بالإرجاء مثل إرجاء الغاز والكهرباء والمياه والضرائب وغيرها لمدة تتراوح بين 3 لـ 6 شهور. 

وأوضح الدكتور خالد العنانى أن الدولة المصرية كانت تستقبل خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين عددا كبيرا من السائحين والإيرادات تخطت أكثر من مليار دولار، رغم انتشار جائحة فيروس كورونا فى العالم. 


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