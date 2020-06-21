وزير السياحة: افتتاح المتحف الكبير العام المقبل.. ولن يكون قاصرا على يوم واحد

كتب محمد عبد العظيم

استعرض الدكتور خالد العنانى، تفاصيل وأهمية مشروع المتحف الكبير للسياحة المصرية، مشيرا إلى أن افتتاح هذا المتحف سوف يكون خلال العام المقبل، وجار خلال الفترة المقبلة افتتاح 5 متاحف.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتى"، أن افتتاح المتحف الكبير لن يكون قاصرا على يوم واحد فقط، حيث يمتد لعدة أيام ويشارك فيه رؤساء دول ووفود أجنبية، لافتا إلى أن هناك 3 شركات تتناقس من أجل الفوز بتنظيم حفل الافتتاح.

وأشار الدكتور خالد العنانى، إلى أن هذا المتحف سوف يكون نقلة نوعية فى قطاع السياحة، ويشمل منطقة سياحية كاملة فى منطقة الأهرامات وتشمل فنادق ومطاعم وغيرها، موضحا أن هذا المتحف سوف يكون له حملات إعلامية خاصة من أجل الترويج له بشكل جيد قبل الافتتاح فى العام المقبل، خاصة أنه مشروع مصرى خالص.

وتابع العناني، أن الدولة أسهمت في قطاع السياحة من خلال اعتماد عدد من البرامج التحفيزية غير المسبوقة وتم إعفاء كل مواطني العالم من التأشيرة السياحية حتى 31 أكتوبر المقبل، مشددا على أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة حماية كافة العاملين فى هذا القطاع.

وقال الدكتور خالد العنانى، إنه لن نقبل التهاون خلال الفترة المقبلة لأنها حساسة للغاية، مشددا على أنه لا بديل عن اتباع كافة الضوابط والمعايير التى تم وضعها.