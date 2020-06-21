وزير الرياضة يشيد بحرص جامعة أسيوط على تنظيم مؤتمرها الافتراضى عن الرياضة

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحرص جامعة أسيوط على تنظيم مؤتمرها الافتراضى الأول والذى تعقده إلكترونياً فى ظل أزمة الجائحة واختصاصها المجال الرياضى بعقد المؤتمر، وهو ما يعكس اهتمام إدارة الجامعة بالرياضة وإيمانها بأهميتها ، مشيداً بتميز كلية التربية الرياضية بأسيوط ونشاطها على الصعيدين العلمى وكذلك الممارسة العملية ودعمها لمختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب والرياضية فى وقائع الجلسة الرسمية للمؤتمر الدولى لكلية التربية الرياضية والمنعقدة افتراضياً تحت عنوان " الرياضية قوة وطن ورسالة سلام " وذلك عبر تطبيق زوم والذى شهد إفتتاحه مشاركة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، ونائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد المنشاوى والدكتور جمال محمد على عميد الكلية ، إلى جانب كوكبة من القائمين على العمل الرياضى والذى يأتى على رأسهم الدكتور فتحى ندا نقيب المهن الرياضية ، والدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق .

وفى كلمته خلال افتتاح المؤتمر أطلق رئيس جامعة أسيوط دعوته لكافة المختصين والقائمين على العمل فى الحقل الرياضى بوضح خريطة ملائمة تتيح للأفراد مواصلة ممارستهم لمختلف الأنشطة الرياضية وزيادة مساحتها سواء من خلال ممارسة الألعاب الجماعية أو الفردية مع مراعاة الالتزام بشروط وضوابط مكافحة العدوى والحفاظ على صحة وسلامة ممارستها ، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه الجامعة لتعزيز النشاط الرياضة وتشجيعه إيماناً منها بأهمية الرياضة فى الحفاظ على الصحة البدنية وكذاك الصحة النفسية والسلوكية لدى الأفراد .

كما أكد الدكتور أحمد المنشاوى على أن حرص إدارة الجامعة وكلية التربية الرياضية على عقد ذلك المؤتمر على هذا المستوى المشرف وبمشاركة تلك الكوكبة المتميزة من العلماء والمسئولين فى المجال الرياضى سواء من داخل مصر أو خارجها ، يؤكد على إصرار الجامعة على مواصلة ما تقدمه من خدمات علمية وبحثية فى مختلف المجالات والتغلب على الصعوبات الحالية التى فرضتها أزمة جائحة الكورونا على العالم بأسره مستغلة فى ذلك التطور الرقمى والتكنولوجى الذى كثير من الصعوبات وأصبح هو البديل العملى لتجنب أى تجمعات بشرية فى مؤتمرات أو اجتماعات .

أما الدكتور جمال محمد على فقد أشار أن انعقاد المؤتمر فى تلك الآونة يعد دليلاً دامغاً على حرص الكلية على للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة وهى انتشار فيروس كورونا المستجد والذى يعد من أكثر التحديات التى تواجه العالم اجمع فى تلك الآونة ، مضيفاً أن الكلية دأبت على التصدى لكافة التحديات والظروف التى تعرقل رسالتها فى نشر المعارف والأفكار الرياضية بين كافة الأوساط المهتمة بهذا المجال وهو ما دفعها إلى عقد هذا المؤتمر الكترونياً وذلك تأكيدا على تضافر جهود الكلية والجامعة مع الدولة فى مواجهة الأزمة ودعم كافة الأحداث الهادفة التى من شأنها تحقيق التبادل العلمى الثقافى ونشر روح المشاركة والتشجيع على ممارسة الرياضة ، فضلاً عن أثر ذلك فى تشكيل الوعى العلمى و البحثى حيث شهد المؤتمر تلقى أكثر من50 بحثاً متميزاً فى مختلف المجالات الرياضية من صفوة العلماء والمتخصصين فى المجال الرياضى من كافة أنحاء العالم .

ومن جانبه فقد كشف الدكتور عبد الحكيم رزق عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر أن الندوة الأولى للمؤتمر والتى انعقدت فى يومه الأول قد جاءت بعنوان "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام " والتى ترأسها الدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية ومقررها الدكتور جمال محمد على ، وحاضر بها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة والأسبق ، والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق ، والدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين ، أما الندوة الثانية فمن المقرر عقدها الثلاثاء الموافق 23 يونيو بعنوان " دور الإتحاد المصرى للجامعات فى تنشيط الرياضة الجامعية " والتى يترأسها الدكتور محمد صبحى حسانين ويحاضر بها الدكتور سعيد الحسانى رئيس الإتحاد العربى للرياضة الجامعية ، أما الندوة الثالثة فمن المقرر عقدها يوم الخميس 25 يونيو بعنوان" الرياضة وجائحة كورونا" والتى يترأسها الدكتور جمال محمد على ويقررها الدكتور صادق الحايك عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية السابق ، ويحاضر بها الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق والأمين العام لإتحاد الجامعات العربية، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.



