وقال وزيرالخارجية العراقي إن بلاده يسعى إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار لتوسيعها، وعدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي، وأن تكون علاقات متوازِنة، داعيا إلى ضرورة التواصل لأسس للعمل المشترَك عبر الزيارات، أو عبر المِنصات الألكترونية في الظرف الحالي .

وأشاد بالمواقف المعلنة من قبل دول الخليج، ومجلس التعاون الخليجي في دعم وحماية سيادة بلاده، مؤكداً أن سياسة العراق الحالية مبنية على مبدأ الحوار، والتواصل، وبناء علاقات جيدة ومتوازنة لحل جميع المشاكل العالقة، والابتعاد عن استعمال القوة؛ لأنه يعقّد الحلول ويهدد الامن الاقليمي.