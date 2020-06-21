اكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين أن العراق يسعى إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار لتوسيعها وعدم السماح بالتدخل فى الشأن الداخلى، وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه الوزير العراقى من الامين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف الحجرف ،مشيراإلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توحيد الجهود في إطار مجلس التعاون الخليجى، وأهمّية خلق تواصُل بين الفريق العراقيّ والخليجى، لتفعيل مُذكّرة التفاهُم ،مضيفا أن أمن العراق سينعكس إيجاباً على أمن الخليج، وأن أمن الخليج سينعكس على العراق، مما يعني ضرورة تحقيق التعاون في مختلِف المجالات، ومنها الأمن، والاقتصاد.
وقال وزيرالخارجية العراقي إن بلاده يسعى إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار لتوسيعها، وعدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي، وأن تكون علاقات متوازِنة، داعيا إلى ضرورة التواصل لأسس للعمل المشترَك عبر الزيارات، أو عبر المِنصات الألكترونية في الظرف الحالي .
وأشاد بالمواقف المعلنة من قبل دول الخليج، ومجلس التعاون الخليجي في دعم وحماية سيادة بلاده، مؤكداً أن سياسة العراق الحالية مبنية على مبدأ الحوار، والتواصل، وبناء علاقات جيدة ومتوازنة لحل جميع المشاكل العالقة، والابتعاد عن استعمال القوة؛ لأنه يعقّد الحلول ويهدد الامن الاقليمي.
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