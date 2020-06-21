وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

كتب سمير حسنى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردا مناسبا.

وردا على سؤال حول ما اعتبرته حكومة الوفاق الليبية بأن خطاب الرئيس السيسي هو إعلان حرب، قال وزير الخارجية في تصريحات لقناة العربية اليوم الأحد، حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس السيسي، ونأمل بالتزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات.

وكشف شكرى ، عن التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا، مضيفا: الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها".