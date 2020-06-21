اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 10:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: 9 حالات غش فردية فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 10:20 م
وزير التعليم: 9 حالات غش فردية فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة وزير التعليم
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن الإجراءات الاحترازية فى المدارس ما بين 90 إلى 95%، موضحا أنه كان هناك تكدس من أولياء الأمور رغم التحذير.

وذكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن هناك مشاكل أدائية من بعض رؤساء اللجان من التقصير والتهاون، لافتاً إلى أن المشكلات كانت من 3 محافظات، وهى القاهرة والإسكندرية والشرقية، وهى حالات فردية.

وتابع : "لدينا 2216 مدرسة وهى منظومة كبيرة، وأن عدد اللجان التى بها مشاكل من 17 إلى 20 مدرسة، وهى نسبة صغيرة جداً"، موضحاً أنه يتم عرض المشكلة التى تمثل 1% فى السوشيال ميديا ويتم تجاهل الـ99%.

وأشار وزير التعليم إلى أن حالات الغش 9 حالات فردية، من بين667 ألف طالب، ففى بنى سويف طالب نشر الامتحان على الإنترنت عن طريق موبايل، والطالب يتم فصله عامين، وفى المنوفية تليفون داخل اللجنة، وفى الجيزة وغيرها.

وتابع: "3 ملاحظين تم استبعادهم من مدرسة المنيرة بالسيدة زينب لمخالطتهم لمريض كورونا، و2 طلاب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ومراقب"، مضيفاً أن هناك أقل من 1% من الطلاب اعتذروا عن الامتحان، ولا يوجد عجز فى المراقبين، وهناك 25% زيادة عن الحاجة.

وأوضح وزير التعليم أن امتحان اللغة العربية كان سهلاً وفى مستوى الطالب المتوسط، لافتاً إلى أن الوزارة لديها قائمة بالمدارس التى حدث أمامها بعض المشاكل وستختفى فورا الخميس المقبل.


وزير التعليم

الغش

امتحانات

الثانويه العامه

اخبار

امتحانات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة