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وزير التعليم عن تكدس الأهالى أمام اللجان: "كانوا بيطلبوا التأجيل وبعدين ينزلوا"

الأحد، 21 يونيو 2020 10:42 م
وزير التعليم عن تكدس الأهالى أمام اللجان: "كانوا بيطلبوا التأجيل وبعدين ينزلوا" وزير التعليم
كتب أحمد عبد الرحمن

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استنكر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، تكدس الأهالى أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، معلقاً: "العادة أقوى من المناشدة"، مردفاً: "كانوا بيطلبوا التأجيل خوفا من كورونا، وفى نفس الوقت ينزلوا في تحدٍ سافر لكل المناشدات وكل اللى قاله رئيس الوزراء عن التجمعات بشكل عام".

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه يوم الخميس المقبل سيقوم رجال الداخلية بمنع تجمعات الأهالى أمام اللجان، مردفاً: "الطلاب يدخلون اللجنة وهناك فترة انتظار، قبل بدء اللجنة، هناك كراسى وأماكن ويجب التباعد، للمحافظة على أنفسهم، مسألة الوعى مهمة، وكذلك السلوك".

وذكر وزير التعليم، أن هناك 667 ألف طالب أدوا الامتحان، ومن ارتفعت درجته حرارته في اللجان 2 طلاب ومراقب فقط، وهناك 3 ملاحظين في مدرسة المنيرة من المخالطين تم منعهم من الملاحظة، حيث إنهم 6 أشخاص فقط وسط المنظومة.

ولفت إلى أن حالات الغش التي تم رصدها 9 حالات فردية وتم التعامل معهم وتم فصل جميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، حيث هناك 65 ألف لجنة، بهم 9 حالات غش إلكترونى بتهريب الموبايل، ولم يحدث تسريب للامتحان، موضحاً أن السوشيال ميديا يجعلنا نعظم شيء غير موجود.

ونفى وزير التعليم، وجود تسريب للامتحان، موضحاً أن هناك نوع من النصب والاحتيال الممنهج، حيث يتم نشر إجابات ولا أحد يعرف الامتحان، ويتم بيع الإجابة ويظهر أنها ليست إجابة الامتحان.

وأشار وزير التعليم، أنه سيتم الإعلان عن رقم "واتساب" نستخدم فيه الذكاء الاصطناعى للتقدم بأى مشكلة يتم رصدها، وكتابة اسم المدرسة والمشكلة، وذلك حتى لا يتم نشر شائعات عبر السوشيال ميديا، ومن يريد عرض مشكلة يرسلها عبر هذا الرقم.


وزير التعليم

كورونا

الثانويه العامه

اولياء الامور

اخبار

الامتحانات

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