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وزير التعليم العالي يتقدم بالتهنئة للفائزين بجائزة الدولة التقديرية

الأحد، 21 يونيو 2020 10:17 ص
وزير التعليم العالي يتقدم بالتهنئة للفائزين بجائزة الدولة التقديرية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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تقدم  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة إلى  الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ووزير التعليم العالي الأسبق، و الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، لحصولهما على جائزة الدولة التقديرية لعام 2020 في مجال العلوم الاجتماعية.
 
جدير بالذكر أن جائزة الدولة التقديرية تمنح من وزارة الثقافة سنويا للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وهي موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون، وثلاث جوائز للآداب، وأربعة جوائز للعلوم الاجتماعية ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشــرها أو عــرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تظـهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلم أو الفن أو الأدب شيئًا جديدًا ينفع الوطـن خاصة والإنسانية عامة.
 
 


 

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