اليوم السابع
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وزير الأوقاف: حديث الرئيس عن الأمن القومى المصرى والعربى أسعد كل المصريين

الأحد، 21 يونيو 2020 09:36 ص
وزير الأوقاف: حديث الرئيس عن الأمن القومى المصرى والعربى أسعد كل المصريين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، قائلاً:"حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الأمن القومى المصرى والعربى وجاهزية الجيش المصرى أسعد كل المصريين وعبر عنهم بصدق وعزة وشرف وحكمة وإباء"

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا فى ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التى تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبى الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التى تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التى تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم فى انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر.

وأضاف الرئيس، خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، أن الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التى سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصرى منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصرى.

 


الرئيس السيسى

وزير الأوقاف

الأوقاف

محمد مختار جمعة

اخبار مصر

المنطقة الغربية

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