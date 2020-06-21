وزيرة التضامن: 7 أعمال درامية خالية تماما من مشاهد تعاطي المخدرات والكحوليات

كتب مدحت وهبة - تصوير السعودى محمود

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى أن شهر رمضان شهد هذا العام وجود 7 أعمال درامية خالية تماماً من أي مشاهد لتعاطي المخدرات والكحوليات، وعملين خاليين من مشاهد التدخين بكافة أنماطه وصوره كما شهد هذا العام أيضا وجود خطوط درامية مُتكاملة مُساندة لقضية مكافحة تعاطى وإدمان المخدرات، ومع الإيجابيات المُتعددة التي تم رصدها هذا العام إلا أنه في ذات الوقت يتعين علينا الإشارة إلى بعض السلبيات في تناول الدراما للمُشكلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ،ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وتابعت نيفين القباج:"ومن أهم هذه السلبيات نسبة تدخين النساء في الأعمال الدرامية والتي وصلت إلى 20% من إجمالي الشخصيات المُدخنة، ومع تسليمنا أن الدراما هي مرآة الواقع ،فإن الواقع يشير إلى أن نسبة النساء المدخنات في المجتمع هي 1,5% من إجمالي نسبة المدخنين ،كما أن بعض المسلسلات آثارا قلقاً بالغاً لدينا من حجم مشاهد شرب الكحوليات علي مدار الثلاثين حلقة





حضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والكاتب والمخرج محمد سامي (مؤلف ومخرج مسلسل البرنس " والكاتب أيمن سلامة "كاتب مسلسل لما كنا صغيرين " والكاتب محمد عادل "كاتب مسلسل خيانة عهد" والفنانة يسرا.