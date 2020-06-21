وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمس أول يوليو.. والأربعاء البحث بالرقم القومى

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات ما بين 2006 لـ2015، يضيف 80% من معاشه، سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل، مضيفة أن نسبة المبالغ هى 28 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه أخرى تصرف على مدار 4 أشهر

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن على المواطن فتح موقع الوزارة والبحث بالرقم القومى لمعرفة هل هو مستحق أم لا للعلاوات الخمس يوم الأربعاء المقبل، مضيفة أن القطاع الخاص لم يحرم من العلاوات، وهناك خطة لذلك.

وتابعت الوزيرة، أن المعاش المبكر يؤثر على الدولة، بسبب أن الشخص يخرج على المعاش ويعمل فى مكان أخر ويأخذ مرتبا، وبعد وفاته يأخد أبناؤه المعاش منه 20 سنة أخرى خلاف فترة صاحب المعاش حتى بعد وفاته، والمعاش نظام تكافلى.

وقدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم الصندوق فى قضايا التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وتوظيف مشاهد فى المسلسلات والأفلام تدعم حملة ضد المخدرات لتحقيق نتائج إيجابية.

وأضافت، أنها قامت بتكريم حسام صالح الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به من جهود كبيرة لدعم الصندوق فى قضايا التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وتم تكريم مسلسل "البرنس"، وتسلم درع التكريم الكاتب والمخرج محمد سامى، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، وتسلم درع التكريم الكاتب أيمن سلامة، وأيضا تكريم مسلسل خيانة عهد، وتسلم الدرع للكاتب أحمد عادل.