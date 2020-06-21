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وزيرة التضامن توجه بتذليل أى معوقات لصرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:04 م
وزيرة التضامن توجه بتذليل أى معوقات لصرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتذليل اى عقبات خلال صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وذلك لمن تخلفوا عن الصرف خلال الفترة المخصصة لهم بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤلى هيئة البريد المصرى.

كانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعى قد تلقت تقريرا أمس عن صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة"، كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانيه لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحتيرازيه المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسه بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعيه اي شكاوي اوعقبات او حالات تكدس في عمليه الصرف.

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالى 3.6 مليون اسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.


وزيرة التضامن

المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة

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