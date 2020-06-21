وزيرا الرى والزراعة يبحثان توفير الأراضى المقرر زراعتها على مياه مصرف المحسمة

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات وذلك لمناقشة توفير الأراضى المقرر زراعتها على مياه مصرف المحسمة وكذلك مناقشة خطة الدولة فيما يخص مشروعات تطوير الرى.

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، أنه تم إعلان حالة الطوارىء القصوى بمحافظات الجمهورية لإستقبال موسم أقصى الإحتياجات " الزراعات الصيفية" وحسم شكاوى نقص المياه والتأكد من حالة الرى على الطبيعة من خلال المرور الدائم والمستمر لكافة والمهندسين .

وأوضح خالد ، أنه تم إعداد خطة تتضمن عددد من المحاور للتعامل مع موسم الصيف، يأتى فى مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته فى منتصف شهـر مايو، وكذلك التنسيق بين أجهزة الوزارة لصيانة المجارى المائية و وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى ومداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.

وأضاف خالد أنه تم التنسيق مع مسئولى وزارة الزراعة لتطهير المساقى الخاصة وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها أرز على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات المركزية للري بالمحافظات المصرح بزراعة الأرز بها للإجتماع مع الأهالى من خلال المحافظة لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا يحدث مشكلة نقص المياه وأيضا حصر أى مخالفات تبديد مياه أولاً بأول.

الجدير بالذكر أن قطاع الرى يقوم بإدارة منظومة المياه لكافة الاغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالى حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات فى كافة المحافظات المحافظات على مستوى الجمهورية .