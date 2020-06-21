هيئة الشباب فى الكويت: شبابنا قدموا نموذجا مشرفا فى التعامل مع كورونا

إيمان حنا

قال عبدالرحمن المطيرى، مدير عام الهيئة العامة للشباب فى الكويت، إن دورنا اليوم هو إتاحة المزيد من الفرص للشباب وخلق مسارات لاستثمار طاقاتهم وأن نستفيد من إمكانياتهم كونهم قادرين على تحويل التحديات إلى فرص، والشباب العربي يمثل ثلثي السكان وهي هبة ديموغرافية أنعم الله بها علينا، وبحكمة الرواد وبحماس وقيادة الشباب ظهرت العديد من المبادرات والمشروعات الشبابية الملهمة في جميع المجالات،جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات "هاكثون الشباب العربى" بمشاركة 19 دولة عربية من بينهم مصر.وفق بيان صحفى.

أضاف المطيرى، أن شباب الكويت قدموا نموذجا مشرفا ووعيا استثنائيا في التعامل مع هذا التحدي العالمي وسيواصلون جهودهم للعمل مع نظرائهم من الشباب العربي لتقديم أفضل الرؤى والحلول الممكنة للحد من تبعات أزمة كورونا ضمن المسارات الستة التي حددها هاكاثون الشباب العربي، مؤكدا أن الهيئة ستكرس كافة منصاتها لخدمة هذه المبادرة وإنجاح تطلعاتها بما يخدم المجتمعات العربية.

وكانت شما المزروعى وزيرة الدولة الإماراتية لشئون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربى، قد أعلنت انطلاق نهائيات التنافس بفئات "هاكاثون الشباب العربي"، وهو التحدى الذى انطلق مايو الماضى بالشراكة مع مؤسسات عربية ودولية، لتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية للشباب العربى فى مواجهة الأزمات وإيجاد الحلول بالاستفادة من التكنولوجيا.

ويشارك فى المنافسة 185 فكرة شبابية من 16 دولة عربية لمشاريع إبداعية من تقدم تصورات للتعامل مع تبعات وتحديات أزمة كوفيد 19 ضمن 6 مسارات رئيسية ستة مسارات تنموية فى التعليم، والصحة، والاقتصاد، والمسؤولية المجتمعية، والأمن الغذائى والدوائي، والتوظيف.

ويقدم المتنافسون من الشباب العربى أفكارهم بتقنية البث الحى عبر الإنترنت مطلع الشهر المقبل أمام لجنة تحكيم تصفيات "هاكاثون الشباب العربي"، المؤلفة من مجموعة من الخبراء وشركاء التحدي، لفرصة الفوز بلقب الدورة الأولى من التحدي الأكبر من نوعه عربياً والحصول على جوائز مادية وإمكانية تمويل أفكارهم لتنفيذها بحيث تعود بالنفع عليهم وعلى الوطن العربى.