اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هيئة الشباب فى الكويت: شبابنا قدموا نموذجا مشرفا فى التعامل مع كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 08:27 ص
هيئة الشباب فى الكويت: شبابنا قدموا نموذجا مشرفا فى التعامل مع كورونا عبد الرحمن المطيرى مدير الهيئة العامة للشباب فى الكويت
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عبدالرحمن المطيرى، مدير عام الهيئة العامة للشباب فى الكويت، إن دورنا اليوم هو إتاحة المزيد من الفرص للشباب وخلق مسارات لاستثمار طاقاتهم وأن نستفيد من إمكانياتهم كونهم قادرين على تحويل التحديات إلى فرص، والشباب العربي يمثل ثلثي السكان وهي هبة ديموغرافية أنعم الله بها علينا، وبحكمة الرواد وبحماس وقيادة الشباب ظهرت العديد من المبادرات والمشروعات الشبابية الملهمة في جميع المجالات،جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات "هاكثون الشباب العربى" بمشاركة 19 دولة عربية من بينهم مصر.وفق بيان صحفى.

أضاف المطيرى، أن شباب الكويت قدموا نموذجا مشرفا ووعيا استثنائيا في التعامل مع هذا التحدي العالمي وسيواصلون جهودهم للعمل مع نظرائهم من الشباب العربي لتقديم أفضل الرؤى والحلول الممكنة للحد من تبعات أزمة كورونا ضمن المسارات الستة التي حددها هاكاثون الشباب العربي، مؤكدا أن الهيئة ستكرس كافة منصاتها لخدمة هذه المبادرة وإنجاح تطلعاتها بما يخدم المجتمعات العربية.  

 وكانت شما المزروعى وزيرة الدولة الإماراتية لشئون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربى، قد أعلنت انطلاق نهائيات التنافس بفئات "هاكاثون الشباب العربي"، وهو التحدى الذى انطلق مايو الماضى بالشراكة مع مؤسسات عربية ودولية، لتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية للشباب العربى فى مواجهة الأزمات وإيجاد الحلول بالاستفادة من التكنولوجيا.

ويشارك فى المنافسة 185 فكرة شبابية من 16 دولة عربية لمشاريع إبداعية من  تقدم تصورات للتعامل مع تبعات وتحديات أزمة كوفيد 19 ضمن  6 مسارات رئيسية ستة مسارات تنموية فى التعليم، والصحة، والاقتصاد، والمسؤولية المجتمعية، والأمن الغذائى والدوائي، والتوظيف.

ويقدم المتنافسون من الشباب العربى أفكارهم بتقنية البث الحى عبر الإنترنت مطلع الشهر المقبل أمام لجنة تحكيم تصفيات "هاكاثون الشباب العربي"، المؤلفة من مجموعة من الخبراء وشركاء التحدي، لفرصة الفوز بلقب الدورة الأولى من التحدي الأكبر من نوعه عربياً والحصول على جوائز مادية وإمكانية تمويل أفكارهم لتنفيذها بحيث تعود بالنفع عليهم وعلى الوطن العربى.

 

 

 


الهيئة العامة للشباب بالكويت

الكويت

شباب الكويت

الشباب العربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة