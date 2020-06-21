اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هيئة البريد: صرف الدفعة الثانية لمستحقى منحة 500 جنيه عبر كروت ميزة وإيزى باى

الأحد، 21 يونيو 2020 12:56 م
هيئة البريد: صرف الدفعة الثانية لمستحقى منحة 500 جنيه عبر كروت ميزة وإيزى باى مكتب بريد
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الهيئة القومية للبريد في صرف المرحلة الثانية لمستحقي المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتصل إلى 500 جنيه وبإجمالي 1500 جنيه، ويتم صرف الدفعة الثانية من المنحة عبر بطاقات الصرف الآلي ايزي بأي وكارت ميزة الموحد والتي تم تسليمها للمستحقين عند صرف المرحلة الأولى، وذلك لمنع التزاحم والتكدس في المكاتب.
 
وقال مسئول بالهيئة لـ"اليوم السابع"، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر بطاقات الصرف الآلي بدون مصاريف إدارية كما هو الحال عند صرفها من المكاتب، مشيرا إلى أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول. 
 
وكان قد تم صرف الدفعة الأولى من منحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم صرف المنحة بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الشخصي للمستفيد، الذى سجله المستحق على موقع القوى العاملة، وسيتم إرسالها للمستحقين، للتعارف من خلالها عن موعد جاهزية الإعانة  أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى ستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية.
 
وقامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق خط ساخن (142) للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الاستعلام عن أحقيتهم في هذه المنحة ومساعدة المستحقين فى معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة، كما تم استحداث خدمة الرسائل النصية عبر رقم 142 حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي، ليتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأحقيته أوعدم أحقيته في المنحة، وكذلك ميعاد وجهة الصرف.

هيئة البريد

منحة 500 جنيه

كورونا

العمالة غير المنتظمة

كارت ميزة الموحد

ايزي باي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة