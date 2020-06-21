هيئة البريد: صرف الدفعة الثانية لمستحقى منحة 500 جنيه عبر كروت ميزة وإيزى باى

كتبت هبة السيد

بدأت الهيئة القومية للبريد في صرف المرحلة الثانية لمستحقي المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتصل إلى 500 جنيه وبإجمالي 1500 جنيه، ويتم صرف الدفعة الثانية من المنحة عبر بطاقات الصرف الآلي ايزي بأي وكارت ميزة الموحد والتي تم تسليمها للمستحقين عند صرف المرحلة الأولى، وذلك لمنع التزاحم والتكدس في المكاتب.

وقال مسئول بالهيئة لـ"اليوم السابع"، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر بطاقات الصرف الآلي بدون مصاريف إدارية كما هو الحال عند صرفها من المكاتب، مشيرا إلى أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول.

وكان قد تم صرف الدفعة الأولى من منحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم صرف المنحة بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الشخصي للمستفيد، الذى سجله المستحق على موقع القوى العاملة، وسيتم إرسالها للمستحقين، للتعارف من خلالها عن موعد جاهزية الإعانة أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى ستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق خط ساخن (142) للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الاستعلام عن أحقيتهم في هذه المنحة ومساعدة المستحقين فى معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة، كما تم استحداث خدمة الرسائل النصية عبر رقم 142 حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي، ليتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأحقيته أوعدم أحقيته في المنحة، وكذلك ميعاد وجهة الصرف.