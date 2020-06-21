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هيئة الاستثمار: "بروكتر آند جامبل" تعتزم ضخ 50 مليون دولار ‏بالسوق المصرية

الأحد، 21 يونيو 2020 01:47 م
هيئة الاستثمار: "بروكتر آند جامبل" تعتزم ضخ 50 مليون دولار ‏بالسوق المصرية المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
كتب محمد أسعد

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التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تامر حامد، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "بروكتر آند جامبل" لمنطقة شمال أفريقيا، وتامر يونس، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة لمنتجات العناية بالمنزل والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل، حيث تم بحث خطط الشركة التوسعية خاصةً فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم ‏الصادرات، وجذب استثمارات جديدة في الصناعات المُغذية لنشاط الشركة في مصر. ‏
 
واستعرض تامر حامد، حجم الاستثمارات الحالية للشركة ‏داخل السوق المصرية والتي تجاوزت 3.5 مليار جنيه مشيرًا إلى أن حجم صادراتها يتجاوز الـ 200 مليون دولار سنويًا يتم ‏تصديرها إلى أكثر من 35 دولة، وموضحًا أن الشركة توفر حوالي 1300 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة. ‏
 
وأوضح "حامد" أن شركة "بروكتر آند جامبل" لديها خطط مستقبلية وتوسعية خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ‏والتصدير، حيث تستهدف الشركة خلال العام الحالي وحتى نهاية عام 2021 ضخ ما يزيد عن 50 مليون دولار متمثلة في ‏خط جديد لإنتاج الكمامات الواقية، وتوسعات في عمليات الإنتاج في كل من مصنعيها القائمين بمدينة السادس ‏من أكتوبر. ‏
 
من جانبه؛ قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن من أهم محاور الترويج للاستثمار ووضع ‏الخطط المستقبلية والتوسعية للشركات والمستثمرين موضع التنفيذ هي إزالة التحديات أمامهم، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الدورية ‏التي باتت سياسة واضحة تنتهجها الهيئة مؤخرًا تستهدف تحويل الخطط ‏الاستثمارية التوسعية إلى واقع ملموس ينعكس على معدل النمو الاقتصادي للدولة. ‏
 
وفي ختام الاجتماع تقدم تامر حامد بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب على الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بما يدعم خطط الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة نسبة الصادرات.
 
 
بروكتر آند جامبل تعتزم ضخ 50 مليون دولار ‏بالسوق المصرية
بروكتر آند جامبل تعتزم ضخ 50 مليون دولار ‏بالسوق المصرية
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


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هيئة الاستثمار

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