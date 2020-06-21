نيويورك تايمز: تجمع ترامب الانتخابى جذب حشدا أقل من المتوقع

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على الفعالية الانتخابية الأولى للرئيس ترامب منذ بداية أزمة كورونا، والتى عقدت أمس السبت فى مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، وقالت إن محاولة الرئيس الأمريكى لإحياء حملة إعادة انتخابه سارت بشكل سئ، ليجد حشدا أصغر مما وعده مساعدوه به، ثم ألقى خطابا مفككا لم يتناول أزمات متعددة تواجه البلاد أو الفضائح التى تعصف به فى واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن ضعف قدرة ترامب فى رسم السلطة والمهارات السياسية فى ولاية صوتت له بأغلبية ساحقة وبصيغة يفضلها، أثار تساؤلات جديدة عن الآفاق الانتخابية لفترة ثانية فى الوقت الذى تتراجع فيها أرقام شعبيته وفقا لاستطلاعات الرأى.

وقالت الصحيفة: بدلا من الحديث إلى الأمريكيين من مختلف القطاعات الذين يساورهم القلق بعنف الشرطة والعنصرية المنهجية، فقد استمر فى محاولته لاستخدام لغة عنصرية، ووصف فيروس كورونا بـ "كونج فلو"، وفى حين أن حملة ترامب زعمت أن أكثر من مليون شخص سعوا للحصول على تذاكر للتجمع الانتخابى، فإن المركز الذى عقدت به الفعالية وتستوعب 19 ألف شخص كان ثلثها على الأقل فارغا خلال التجمع، وكان هناك مكان ثان مفتوح لم يحضر به الكثير حتى أنه ترامب ونائبه مايك بنس ألغيا ظهورهما فيها.

وألقى تيم مروتو، المتحدث باسم حملة ترامب باللوم على تواجد عدد أقل من المتوقع على محتجين راديكاليين ووسائل الإعلام التى قال إنها أخافت الأنصار.

وكان ترامب غاضبا بشأن المسرح غير المستخدم فى الهواء والجمهور القليل نسبيا فى الملعب، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.



