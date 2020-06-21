نيفين القباج: وزارة التضامن تدعم نصف الأسر الواقعة تحت خط الفقر

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن صندوق تكافل وكرامة شهد تقدمًا كبيرًا فى دعم الأسر وأصبح يدعم 3.6 مليون أسرة بعدما كانوا 1.8 مليون أسرة، وأصبح يشمل أكثر من 15 مليون مواطن مصرى، بواقع 50% من الأسر تحت خط الفقر، مضيفة: "هو برنامج تنموى يستهدف الاستثمار فى البشر والمسنين والمرأة المعيلة ويشمل معظم الفئات الواجب حمايتهم اجتماعيا من الفقر".



وأضافت، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل: "فكرنا فى الصندوق حتى لا نحمل الموازنة العامة أكثر مما تحتمل، ورئيس الوزراء وجه بالتعاون بين الوزارات فى هذا الصندوق، وتوسيع الغطاء التمويلى لبرامج الفقر"، متابعة أن موازنة الصندوق زادت من 6.6 مليار جنيه وأصبحت 18 مليار جنيه، ونطمح إلى دعم 60 و70% من الأسر تحت خط الفقر، وتعمل الوزارة من خلاله على نقل بعض الأسر من الفقر إلى سوق العمل.



وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى المعيشة من خلال مبادرة حياة كريمة والتى تتعدى فيها نسبة الفقر 70% منذ مطلع العام الماضى، ونعمل على تدشين وحدات صحية وشبكات الطرق والمياه.. ومستمرون فى تسجيل المواطنين فى تكافل وكرامة، وقاعدة البيانات تشمل 8.1 مليون أسرة، وليست كل الأسر التى تتقدم تقبل، لأننا نولى الاهتمام للأكثر فقرًا، من خلال التحقق بالزيارة المدنية ونتأكد من صحة البيانات حتى نستطيع أن نحكم على مدى استحقاق هذه الأسر، كما تأجلت بعض الطلبات بسبب قلة الزيارات الميدانية على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا".