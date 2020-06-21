نقابة المعلمين: قبول اعتذار 7 مدرسين عن امتحانات الثانوية لأسباب صحية

كتبت آية دعبس

رصدت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، الجهود التى بذلتها الفرعيات التابعة لها لتقديم الخدمات المطلوبة للمعلمين فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، وأوضحت تقارير الأداء تقديم الخدمة اللازمة للمعلمين قبل وبعد امتحان اللغة العربية، الذى أداه نحو 667 ألفا و315 طالباً وطالبة داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وشارك به أكثر من 152 ألف معلم فى أعمال الملاحظة والرقابة، ولم تتلق غرفة عمليات النقابة المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء فترة الامتحانات شكاوى من المعلمين خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، ومر الامتحان بشكل جيد، وتلقت النقابة إفادة بقبول اعتذارات 7 معلمين بعد أن تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لن تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات.

وأكدت غرفة عمليات النقابة العامة برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن العديد من النقابات الفرعية تمكنت من توفير وسائل نقل مؤمنة لنقل المعلمين من مقار سكنهم أو الاستراحات التى يقيمون بها إلى لجان سير الامتحان ثم إعادتهم بعد انتهاء فترة الامتحان، وتابعت غرف عمليات فرعيات النقابة بالمحافظات تجهيز وسائل النقل والخدمات اللازمة للمعلمين من الكمامات والمطهرات، منذ الخامسة فجرا ، بدأ توافد ملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، على أماكن تجمع الأتوبيسات والميكروباصات التي خصصتها نقابة المعلمين الفرعية لنقلهم إلى مقار اللجان بمراكز المحافظة .

وأكد مصطفى الديب رئيس نقابة المعلمين الفرعية ببنى سويف أنه تم تخصيص الأتوبيسات المطلوبة لنقل 2500 معلم إلى مقار لجانهم، بجميع مراكز المحافظة السبع، وخارج المحافظة "الفيوم، ومغاغة، والعدوة، والعياط، وأطفيح"، واستخدمت النقابة 107 ما بين سيارات ميكروباص وأتوبيسات 50 راكبا وميني باص 33 راكبا.

وأضاف الديب أن النقابة قامت بتوزيع الكمامات الطبية على المعلمين قبل استقلالهم السيارات لنقلهم إلى مقار اللجان، وذلك يأتي في إطار حرص النقابة بالمحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قامت نقابة المعلمين بملوى برئاسة حمادة النقيب بتوفير أتوبيسات لنقل المراقبين إلى لجان الثانوية العامة فى عده مسارات منها من ملوي إلى أبوقرقاص، ومن ملوي إلى مدينة المنيا، وملوي إلى ديرمواس.

وأكد حمادة النقيب أنه تم تعقيم جميع الأتوبيسات الخاصة بنقل المعلمين وتوزيع حقيبة لكل معلم من المعلمين الذين تم نقلهم إلى مقار اللجان تشمل على مناديل مبللة ومطهرات وكمامة شخصية وقلم جاف لاستخدامها كأدوات شخصية.

كما قامت النقابات الفرعية للمعلمين بالجيزة بمتابعة أحوال المعليمن قبل بدء اللجان وأثناء سير الامتحان وحتى انتهاء اليوم وعودتهم مع توفير الخدمات اللازمة.