نقابة المعلمين: إصابة 14 معلما فى حادث خلال عودتهم من مراقبة الثانوية بسوهاج

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، خبر وقوع حادث سير على طريق أسيوط سوهاج الزراعى أمام قرية الصوامعة، لميكروباص يقل معلمين قادمين من أعمال مراقبة امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، لطلاب الثانوية العامة نتج عنه إصابة 14 معلما بينهم اثنين فى حالة خطرة.

وكلف على الفور خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بتحرك قيادات النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج برئاسة عبد الرءوف حمدون فور وقوع الحادث أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا وتعرض فيه 14 معلما من المنتدبين ملاحظين بلجان امتحانات الثانوية العامة للإصابة وتم نقلهم لمستشفى طهطا المركزى.

وأكد عبد الرؤوف حمدون أنه تم التواصل مع اللجنة النقابية بطهطا برئاسة محمد فاهم رئيس اللجنة وتوجه إلى المستشفى وأفادنا بأنه تم نقل الحالات المصابة إلى مستشفيات أسيوط وسوهاج الجامعى وعلى الفور توجه رؤساء اللجان النقابية أحمد خليفة بقله رئيس لجنة حى شرق سوهاج وعلى حسن رئيس غرب ومركز سوهاج لمتابعة الإسعافات التي جرت للسادة الملاحظين وكذلك العمليات واطمأنوا عليهم وقد خرج بعضهم والباقي مازال تحت الرعاية.

كانت قد رصدت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، الجهود التى بذلتها الفرعيات التابعة لها لتقديم الخدمات المطلوبة للمعلمين فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد ، وأوضحت تقارير الأداء تقديم الخدمة اللازمة للمعلمين قبل وبعد امتحان اللغة العربية الذي أداه نحو 667 ألفا و315 طالباً و طالبة داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وشارك به أكثر من 152 ألف معلم فى أعمال الملاحظة والرقابة، ولم تتلق غرفة عمليات النقابة المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء فترة الامتحانات شكاوي من المعلمين خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة ، ومر الامتحان بشكل جيد ، وتلقت النقابة افادة بقبول اعتذارات 7 معلمين بعد أن تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لن تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات.







