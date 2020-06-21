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نقابة الأطباء تنعى 6 من أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 10:16 ص
نقابة الأطباء تنعى 6 من أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي، كل من:
- الشهيد الدكتور عمر عبد الرافع استشاري الباطنه و رئيس اقسام الباطنه بمستشفي ام المصريين سابقا.

- الشهيد الدكتور هشام سعيد استشارى أنف واذن وحنجره بمستشفي ام المصريين.

- الشهيد الدكتور مصطفى زيتون استاذ النساء والتوليد بطب الزقازيق

- الشهيد الدكتور جمال صبري استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى التل الكبير بالاسماعيلية

- الشهيد الدكتور محمد ابوستيت استاذ الجراحة طب الازهر

- الشهيد الدكتور عماد حبيب استشارى الباطنه بمستشفي مغاغة بالمنيا

والذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد
سائلين المولي ان يتقبلهم من الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.
 
 

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 78 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

 

 

 

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

 

 

 



 
نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (1)
نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (1)

 

نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (2)
نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (2)

 

 

نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (3)
نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (3)

 

 

نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (4)
نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (4)

 

 

نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (5)
نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (5)

 

 

نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (6)
نقابة الأطبار تنعى أعضائها بعد وفاتهم بسبب فيروس كورونا (6)

 


 


نقابة الاطباء

وفيات الاطباء بكورونا

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