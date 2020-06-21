اليوم السابع
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نائب وزير التعليم يقبل تبرع جمعية بكمامات طبية أهلية لطلاب الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:03 م
نائب وزير التعليم يقبل تبرع جمعية بكمامات طبية أهلية لطلاب الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم
كتب محمود طة حسين

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استقبل الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بمكتبه، رئيس إحدى الجمعيات الأهلية للتبرع بكمامات لطلاب الثانوية العامة لحمايتهم من عدوى كورونا. 
 
وأشاد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بمشاركة المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الأهلية موجها الشكر للمهندسة زينب بشير لتبرعها بألاف الكمامات الطبية للوزارة لاستغلالها فى حماية طلاب الثانوية العامة من عدوى كورونا 
 
وأكدت  رئيس الجمعية أن ماراثون الامتحانات هذا العام يكشف نجاح الدولة في تأمين الإمتحانات والمحافظة على الطلاب والطالبات في ظل الظروف المحيطة التى تمر بها مصر والعالم من جائحة كورونا .
 
واكدت أنه تم التبرع بالاف الكمامات والبدل الواقية للأطباء فى عدة محافظات الجمهورية وبحضور المحافظون منهم جنوب سيناء والبحر الأحمر والبحيرة والقاهرة وطالبت جمع المؤسسات بدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا .

 


التعليم

فيروس كورونا

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

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