نائب وزير التعليم يطمن علي سير الامتحانات بالشرقية

الشرقية - ايمان مهنى

إطمأن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إنتظام سير إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 والتي إنطلقت صباح اليوم وتستمر إلى 21 يوليو القادم ، وذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم ، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم و الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وأعضاء الغرفة ، للتأكد من حسن سير الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم لجان الإمتحانات وإلتزام الطلاب والمراقبين بإرتداء الكمامه الواقية وترك المسافات المحدده للتباعد بين المقاعد المخصصة لكل طالب داخل اللجان.

وأكد محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من الإستعدادات اللازمة لإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة وتأمين اللجان والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

كما حرص محافظ الشرقية يرافقه اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية على تفقد مركز توزيع الأسئلة وأوراق الإجابة للتأكد من إجراءات التأمين المتبعه باستخدام أكواد سرية و علامات مائية وكذلك تأمين إجراءات وصولها للجان الإمتحان بمختلف الإدارات التعليمية .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإجترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بإمتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم ، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان الإمتحانية قبل وبعد آداء الإمتحان يومياً ، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتي بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد ، طبيب وزائره صحيه وتجهيز غرفه عزل داخل كل مدرسه للتعامل مع أي حالات إشتباه أو الإصابه بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكداً على ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحي طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن.

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة و تأمين غرفة الكنترول و تجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 الف و 564 طالب وطالبه بالشعبه الادبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبه العلمي علوم و 7 الاف و 102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه.