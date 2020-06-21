اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 03:52 م
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نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 03:33 م
نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال.. صور نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال
سوهاج - محمود مقبول

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تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج مستشفى الهلال بمدينة سوهاج، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير المستشفى، ومسئولى التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال القاضى إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتى فى إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد نائب المحافظ أقسام المستشفى وغرف العزل، حيث تم تخصيص 67 سريرا لاستقبال حالات فيروس كورونا، منها 18 سريرا مخصصا للفريق الطبى حال وجود إصابات، و10 أسرة لاستقبال حالات الاشتباه بالفيروس، كما يوجد 6 أسرة عناية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعى، بالإضافة إلى أشعة عادية ومقطعية، ومعمل للتحاليل.

واطمأن القاضى على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، موجها بالاهتمام الدائم بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبى والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم.

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (1)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (2)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (3)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (4)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (5)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (6)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (7)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (8)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (9)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (10)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (11)
 

 

نائب المحافظ يتفقد مستشفى الهلال (12)
 

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