نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يلتقى برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

وكالات

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا على هامش زيارته لاثيوبيا مؤخرا .

وذكرت وكالة أنباء السودان أن دقلو أطلع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على الأوضاع في السودان، وناقش معه قضايا السلام في السودان ودولة جنوب السودان، وبحثا تعزيز دور قوات "يونسفا" لحفظ السلام في أبيي وحماية المدنيين في المنطقة.

من جهته اكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي استعداد الاتحاد لتقديم اى مساعدات لدفع عملية السلام فى السودان وقال ان استقرار المنطقة هدف للاتحاد الافريقى .

من جهة اخرى التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي اعضاء السفارة السودانية والجالية السودانية باديس ابابا حيث اطمأن على أوضاع الجالية السودانية والعالقين في إثيوبيا خاصة في أوضاع جائحة "كورونا"، ووعد بالنظر مع لجنة الطوارئ الصحية في أمر فتح الحدود أمام العالقين وحل مشاكل التأشيرات.

ونقل دقلو للبعثة والجالية تحيات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك.

واستمع دقلو إلى شرح وافٍ من القائم بأعمال السفارة السودانية في إثيوبيا مختار بلال عن أوضاع العالقين والسجناء السودانيين في إثيوبيا، ومشاكل التحويلات المالية، وأكد عدم وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" وسط العالقين البالغ عددهم نحو 300 شخصا.

ووقف النائب الأول على سير أعمال السفارة والبعثة، وأكد على الدور الكبير الذي تلعبه البعثة في إثيوبيا لتطوير العلاقات بين البلدين، وقال إنها من أهم البعثات للسودان لكونها تلعب دوراً محورياً في بناء العلاقات مع إثيوبيا والمنظمات الدولية والإقليمية الموجودة في أديس أبابا لا سيما الاتحاد الأفريقي، ووعد بتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه عملها.