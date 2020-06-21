اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 05:32 م
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نائب المستشار النمساوى: واثقون فى قدرتنا على مواجهة موجة ثانية لكورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 05:22 م
نائب المستشار النمساوى: واثقون فى قدرتنا على مواجهة موجة ثانية لكورونا نائب المستشار النمساوى فيرنر كوجلر
أ ش أ

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أعرب فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوى ووزير الرياضة عن ثقته فى قدرة البلاد على التعامل مع موجة ثانية محتملة من الوباء بشكل يتسم بالكفاءة ويضمن عدم تكرار تصاعد الاصابات كما حدث فى الشهور الاولى من انتشار الجائحة . 
وشدد نائب المستشار فى تصريحات له اليوم الاحد على ضرورة علاج أى أخطاء سابقة وعدم الاسترخاء او التهاون فيما يخص السفر او السماح بالتجمعات المزدحمة .
ولفت كوجلر إلى عودة مسابقات الهواة للرياضات الجماعية أعتبارا من اول يوليو المقبل بشروط موضحا أن كثير من الانشطة الرياضية تم تعليقها منذ نشوب أزمة جائحة كورونا ..مشددا على أنه سيتم مراعاة تطبيق المتطلبات القانونية دائمًا.
وأشار كوجلر إلى اهتمام الحكومة بالعمل على خفض معدلات البطالة الى جانب زيادة حجم الاعانات المخصصة للعاطلين عن العمل بالاضافة الى التوسع فى برامج العمل لوقت قصير والعمل عن بعد. 
ولفت نائب المستشار التزام بلاده بتقديم المساعدات للدول الأوروبية التي تعاني من الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة مشيرا الى دعم الحكومة أيضا لبرامج حماية المناخ وتعزيز فرص الاستثمار . 
ونوه كوجلر الى أن خطط الإصلاح الضريبي البيئي الاجتماعي الكبيرة ستظل دون تغيير على الرغم من الأزمة الصحية والاقتصادية فى البلاد .


النمسا

فيرنر كوجلر

مستشار النمسا

كورونا

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