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موجز اليوم السابع..تطورات حالة رجاء الجداوي ..ورسائل الفنانين لطلاب الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 09:24 م
موجز اليوم السابع..تطورات حالة رجاء الجداوي ..ورسائل الفنانين لطلاب الثانوية العامة الموجز الفني
كتبت هدى أبو بكر

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عرض الموجز الإخبارى الفنى لـ "اليوم السابع" ، مجموعة من الأخبار عن آخر التطورات على الساحة الفنية ، والذى بدأ بخبر تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي ، حيث قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن الفنانة احتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، وانها تعاطت أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

وأضاف المصدر الطبى، لـ اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ووصلت نسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعى إلى %‎55.

 

كما تناول الموجز الإخبارى الذى قدمه هشام عبد التواب وشروق وجدي ، استمرار حالة الجدل بشأن نور ابن الفنان هشام سليم ، والذى نشر مقاطع فيديو عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على "انستجرام"، يعلن فيه عن كونه متحول جنسيا، وأنه هو الذى أقبل على هذه الخطوة بدون أن يكون لديه خلل فى الهرمونات

وعلق والده النجم  هشام سليم فى تصريحات  ل "اليوم السابع" ،  وقال "ياريت نرحم الناس دى، خاصة ابنى نور لأنه أتولد كدة، وأنا أكثر واحد عارف الحكاية وهو طفل وأنا شخصيا شايف أنه لازم أن يعيش حياته كما يشاء".

 

أما عن تعليقات الفنانين حول امتحانات الثانوية العامة ، فتطرق الموجز إلى ما كتبه بعضهم ، حيث غردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على حسابها على تويتر ، وتمنت التوفيق والنجاح لكل طلاب الثانوية العامة،

ونشر الفنان أحمد حلمي ، فيديو على  انستجرام بطريقة كوميدية ، قائلا: "بما إننا هنتكلم عن الثانوية العامة، فمفيش حد أحسن مني يتكلم عنها لإني كنت خبرة، وسقطت فيها 3 سنين"

 

أما عن احتفال الفنانين بيوم الأب العالمى ، فعرض الموجز الإخباري طريقة احتفال النجوم بهذا اليوم ، فنشر النجم آسر صورة تجمعه مع والده عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

أيضا احتفل الفنان مصطفى شعبان، بيوم الأب العالمى، متمنيا أن يطول الله فى عمره وأن يرضى عليه.

فيما نشر خالد علامة ابن الفنان الكبير راغب علامة ، صورة تجمعه بوالده من خلال حسابه الرسمي عبر موقع انستجرام على متن قارب، وعلق عليها بكتابة : " عيد أب سعيد للشخص الذي يدفعني دائمًا إلى الأمام - أحبك يا أبى".

 

وأخيرا ذكر الموجز تكريم وزارة التضامن الاجتماعى للمخرج محمد سامى عن اسهاماته فى اظهار سلبيات الادمان فى مسلسله الأخير "البرنس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بدون الاشارة الى المشاهد التعليمية للادمان.

و من جانبها أثنت الوزيرة نيفين القباج ونائب الوزير عمرو عثمان على سامى فى دعمه الدائم لهذه القصية.


الموجز الفنى لليوم السابع

حالة الفنانة رجاء الجداوي

رسائل الفنانين في عيد الأب

رسائل الفنانين للطلاب

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