منظمة التعاون الإسلامى تدين بشدة حادثة الطعن فى مدينة ريدينج

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأحد، بشدة حادثة الطعن التى وقعت فى مدينة ريدينج بالمملكة المتحدة البريطانية.

وقدمت الأمانة العامة للمنظمة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية / واس/ - العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب المملكة المتحدة، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت والرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف بجميع أشكاله.