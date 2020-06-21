اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة التعاون الإسلامى تدين بشدة حادثة الطعن فى مدينة ريدينج

الأحد، 21 يونيو 2020 04:49 م
منظمة التعاون الإسلامى تدين بشدة حادثة الطعن فى مدينة ريدينج منظمة التعاون الإسلامى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأحد، بشدة حادثة الطعن التى وقعت فى مدينة ريدينج بالمملكة المتحدة البريطانية.
وقدمت الأمانة العامة للمنظمة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية / واس/ - العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب المملكة المتحدة، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت والرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف بجميع أشكاله.


منظمة التعاون الإسلامى

حادث إرهابى

بريطانيا

الحادث الإرهابى ببريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة