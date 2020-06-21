منظمة التعاون الإسلامى تدين بشدة حادثة الطعن فى مدينة ريدينج

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأحد، بشدة حادثة الطعن التى وقعت فى مدينة ريدينج بالمملكة المتحدة البريطانية.
وقدمت الأمانة العامة للمنظمة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية / واس/ - العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب المملكة المتحدة، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت والرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف بجميع أشكاله.
منظمة التعاون الإسلامى تدين بشدة حادثة الطعن فى مدينة ريدينجالأحد، 21 يونيو 2020 04:49 م
منظمة التعاون الإسلامى
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأحد، بشدة حادثة الطعن التى وقعت فى مدينة ريدينج بالمملكة المتحدة البريطانية.
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