منطقة الأقصر الأزهرية تعلن انتهاء امتحان الفقة دون تزاحم بين الطلاب

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية أنه انتهى طلاب الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، من أول أيام امتحانات ماراثون الثانوية، وذلك بآداء امتحانات مادة الفقة بالقسم العلمى، حيث إنه يوجد يوم علمى ويوم أدبى، وسط التزام تام بين الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال التوافد والخروج من اللجان المخصصة للامتحانات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد خلال اليوم على عدم تواجد أولياء الأمور أمام اللجان لحمايتهم من التجمعات والتزاحم والعدوى بفيروس كورونا، حيث أن الأعداد مقبولة جداً وانتهى اليوم الأولى بصورة طبيعية دون تجمهر أو تزاحم بين الطلاب.

وأوضح الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية أنه قاد صباح اليوم الأحد، جولة لتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019/2020 م وذلك بمعهد فتيات الأقصر، حيث يؤدى 3402 طالب وطالبة الامتحانات موزعين على 21 لجنة على مستوى محافظة الأقصر ؛ وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات.

وقد أدى طلاب القسم العلمى في أول يوم لانطلاق الامتحانات امتحان مادة الفقه، وشدد رئيس المنطقة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين، ورافقه أثناء الزيارة الأستاذة جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية للمنطقة.