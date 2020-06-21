اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات من لندن وجدة والرياض

الأحد، 21 يونيو 2020 08:53 م
مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات من لندن وجدة والرياض مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة، اليوم الأحد، 3 رحلات استثنائية قادمة من السعودية وإنجلترا وعلى متنهم 501 راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن 3 رحلات قد هبطت بمطار القاهرة قادمة من لندن تابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران وعلى متنها 174 راكب.

كما هبطت رحلة طيران تابعة لشركة طيران سعودية خاصة وعلى متنها 153 راكبا قادمة من جدة، فى حين هبطت الرحلة الأخيرة والتابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة من دولة الإمارات وعلى متنها 174 راكبا.

وقد خضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 


أخبار المطار

رحلات إستثنائية

عودة عالقين

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