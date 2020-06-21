مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه واصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرو

وكذلك اصيب 18شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كما لقى شخص مصرعه واصيب 8 اخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى تصادم بمركزى وادى النطرون وكفر الدوار.

وفى مركز وادى النطرون أصيب 7 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالقرب من قرية أبو بكر الصديق التابعة لمركز وادى النطرون

وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة.



